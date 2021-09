“Dinner Club”, un viaggio in sei tappe tra le bellezze culinarie del Belpaese, con Carlo Cracco

Lo chef Carlo Cracco si rimette in viaggio, e lo fa attraverso sei tappe in sei incredibili mete del Belpaese, per scoprirne le sue bellezze culinarie. Cracco, una stella Michelin a Milano ed un passato da giudice di Masterchef, non sarà solo: ad accompagnarlo ci saranno sei celebrità - Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea - una per ogni episodio: sei attori famosi per sei destinazioni da scoprire.

Ogni viaggio sarà ricco di incontri incredibili, paesaggi mozzafiato, momenti divertenti, intimi e naturalmente buon cibo. Una volta tornati a casa, il compagno di viaggio di Carlo dovrà preparare per le altre celebrità, il “Dinner Club”, una cena perfetta mostrando quello che ha scoperto e imparato.

Una sfida anche per lo chef Cracco che dovrà trasformare Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea in un esperto di cucina. Degno, appunto, di far parte del “Dinner Club”, il nome dell’innovativo cooking travelogue di Amazon Original, prodotto da Banijay Italia, in onda su Prime Video in Italia e in più di 240 Paesi e territori nel mondo dal 24 settembre 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=rwFXhnSL6rY

