“Dl Asset”: aiuti per le aziende vitivinicole colpite da peronospora, fondi contro il granchio blu

“I fondi previsti dal “dl asset” sono importanti per sostenere le imprese agricole colpite dalle anomalie climatiche di questa estate, dalle vigne colpite dalla peronospera spinta dell'eccesso di pioggia e dal caldo umido all’invasione delle coste nazionali da parte del granchio blu, fino agli agriturismi che hanno visto i clienti azzerati a causa degli incendi”. A dirlo la Coldiretti, sull’esame in Consiglio dei Ministri del decreto legge che contiene misure per il settore agricolo, in corso in queste ore. “Per le imprese vitivinicole colpite dalla peronospera e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici - spiega Coldiretti - sono previsti dei sostegni per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva. Le Regioni interessate dal fenomeno dovranno predisporre la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità della calamità, sulla base della quale le aziende danneggiate potranno presentare domanda di accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale. In base alle richieste pervenute, verranno stanziate le risorse necessarie. Un provvedimento importante in una situazione che vede quest’anno un crollo del 14% della produzione di vino, secondo la prima stima della Coldiretti, proprio a causa degli effetti del clima”.

Altro tema che tiene banco in questi giorni, è “l’invasione del granchio blu, spinta dal caldo e dai cambiamenti climatici”, che sta danneggiando alcuni settori importanti della pesca, come quello dell'allevamento di cozze e vongole, ma non solo. E per contenerla “il decreto prevede, inoltre, lo stanziamento di 2,9 milioni di euro a favore dei Consorzi e delle imprese di acquacoltura che provvedono alla cattura ed allo smaltimento del “killer dei mari””. Il granchio blu o granchio reale blu è una specie aliena per il Mar Mediterraneo - sottolinea Coldiretti - originaria delle coste Atlantiche dell’America, che raggiunge anche il chilo di peso e sta prendendo il sopravvento nei fondali della costa italiana, sterminando vongole veraci, cozze, uova, altri pesci e molluschi, mettendo a rischio la sopravvivenza di tremila imprese nel delta del Po con la minaccia che si sta allargando pericolosamente ad altri territori. “Con decreto del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare verranno individuate le aree geografiche colpite dall'emergenza, i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i costi ammissibili ed i criteri di riparto”. Ma nel decreto Omnibus varato dal Consiglio dei Ministri, è poi previsto un fondo da 10 milioni di euro - conclude Coldiretti - per le strutture ricettive, come, ad esempio, gli agriturismi, e i viaggiatori che hanno avuto danni economici a causa degli incendi che hanno colpito la Sicilia.

