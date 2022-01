Domori, Feudi di San Gregorio, e Illycaffè: i “campioni” del digitale nel wine & food

Se mai ce ne fosse stato bisogno, questi due anni di pandemia, di limitazioni nei viaggi e negli incontri, hanno dimostrato una volta di più quanto gli strumenti digitali siano importanti per tutti, dai consumatori alle imprese. Comprese quelle che, in diversi settori, operano nel segmento dell’alta qualità e del lusso, come quelle riunite nella Fondazione Altagamma. Che, a fine 2021, ha annunciato i vincitori dell’“Altagamma Digital Awards 2021”, firmato dalla stessa fondazione e da Contactlab, e dedicato alle migliori performance digitali per moda, gioielleria, design, ospitalità e alimentare. E, proprio in quest’ultimo settore, il premio è andato a Domori, celeberrimo brand del cioccolato che fa parte del “Polo del Gusto” del gruppo Illy (e che comprende, tra gli altri, anche i vini di Mastrojanni, perla qualitativa del Brunello di Montalcino), per “l’ampia copertura e-commerce nel mondo, per la presenza sui social anche con e-shop, per la facilità di navigazione e l’efficacia del customer service”. Nell’Ospitalità, invece, il migliore è l’Hotel De Russie di Roma, del gruppo Rocco Forte Hotel, che “eccelle nel segmento ospitalità per l’internazionalizzazione del proprio sito (disponibile per le prenotazioni anche in russo, arabo e in cinese) e per la grande varietà di opzioni disponibili online durante la prenotazione del soggiorno”. Ma non mancano le menzioni speciali, che premiano anche due grandi griffe del vino italiano. Quella per la “Digital Strategic Reach nell’Alimentare”, per esempio, a Feudi di San Gregorio, tra le realtà di riferimento del vino italiano, guidata da Antonio Capaldo, che “si distingue sull’asse della globalizzazione digitale per l’ampissima copertura e-commerce diretta nel mondo e per la presenza sui social anche con e-shop”. E ancora, per la “Digital Customer Experience nell’Alimentare”, la menzione speciale va a Illycaffé, realtà leader del caffè italiano, che “emerge nella sua categoria per la capacità di offrire un’esperienza omnicanale al consumatore attraverso una puntuale assistenza online, l’efficacia dello store finder, l’offerta di numerose opzioni di consegna e reso”.

