È Isa Mazzocchi (Ristorante La Palta, a Borgonovo Valtidone) la Michelin Chef Donna 2021

È Isa Mazzocchi, cuoca del Ristorante La Palta, a Borgonovo Valtidone, una stella Michelin dal 2012, ad aggiudicarsi il Premio Michelin Chef Donna 2021 by Veuve Cliquot, per il suo fortissimo legame con il suo territorio, che promuove attraverso i suoi piatti per farne emergere le peculiarità. La cucina, nella quale investe tutte le sue energie, la sua tenacia e l’apprendimento continuo - si legge nelle motivazioni degli ispettori della “Rossa” - le permettono di spaziare tra passato, presente e futuro, per portare l’ospite in una dimensione di esperienza senza tempo, fatta di tradizione e innovazione. Isa Mazzocchi è una delle 42 chef italiane alla guida di ristoranti stellati, e in tutto il mondo le chef stellate sono 197.

Quello alla Chef Donna è l’ultimo dei Premi Speciali assegnati, ogni anno, dalla Michelin, che alla sua presentazione, lo scorso novembre, aveva premiato anche Antonio Ziantoni, chef del Ristorante Zia di Roma, Giovane Chef 2021, Christian Rainer del Peter Brunel Ristorante Gourmet di Arco, Servizio di Sala 2021 by Intrecci (Dominga, Marta, Enrica Cotarella), Niko Romito, tre stelle Michelin al Ristorante Reale di Castel di Sangro, Chef Mentore 2021, e Matteo Circella del Ristorante La Brinca di Ne, Sommelier 2021 by Consorzio del Vino Brunello di Montalcino.

Copyright © 2000/2021