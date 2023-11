É italiano il “re” della pizza: Stefano De Martino eletto “miglior pizzaiolo al mondo” 

Il “re” del piatto tricolore più famoso e diffuso a tutte le latitudini non poteva che essere italiano: il campano Stefano De Martino è stato eletto “miglior pizzaiolo al mondo” al “Campionato Mondiale Pizza Doc” 2023, sbaragliando oltre 500 concorrenti in arrivo da 30 diversi Paesi, non solo dall’Europa, ma anche da Argentina, Brasile, Perù, Centro America, Emirati Arabi e Algeria. Diego Palladino, napoletano ma residente a Londra, si è, invece, aggiudicato il premio “miglior pizzaiolo italiano nel mondo”, dedicato a quelli residenti all’estero.

De Martino, 34 anni, di Castellammare di Stabia, è consulente e primo pizzaiolo della catena Capri Blu: “sono felice di aver ricevuto questo premio, ripaga gli sforzi e le rinunce di una vita” ha dichiarato. “L’Accademia ed il “Campionato Mondiale Pizza Doc” n. 9, contribuiscono a valorizzare il made in Italy ed il ruolo del pizzaiolo nel mondo - afferma il patron Antonio Giaccoli - oltre a confermarsi come un trampolino di lancio per pizzaioli emergenti”.

