È l’era della sostenibilità anche nell’e-commerce e nel food delivery, grazie a Slow Food

Dall’EcoWallet, uno strumento innovativo basato su algoritmi di Intelligenza Artificiale, che calcola l’impronta ambientale di ogni acquisto, mostrando ai consumatori il risparmio in termini di CO2 e acqua, allo Smart Menu, che guida i consumatori verso opzioni più sostenibili, fino al Sustainability Rating, un sistema di valutazione che assegna i badge “Zeta Verde” e “Zeta Oro” agli esercizi commerciali più meritevoli, incentivando comportamenti responsabili lungo tutta la filiera. Sono gli strumenti integrati su ZeepUp, startup italiana impegnata nella lotta allo spreco alimentare con un marketplace di cibi sostenibili, che ha annunciato la sua collaborazione con Slow Food Italia. Questa partnership rappresenta un passo concreto nel rafforzamento dell’impegno Esg (Environmental, Social, Governance) dell’azienda, con l’obiettivo di trasformare il sistema alimentare in chiave più equa, trasparente e sostenibile.

Dopo il lancio a Milano, ZeepUp punta a espandersi in tutta Italia e in Europa per creare una rete virtuosa che connetta consumatori consapevoli e attività sostenibili, contribuendo a un cambiamento positivo nel sistema alimentare. La sua missione è quella di promuovere un ecosistema alimentare più equo e responsabile, e la collaborazione con Slow Food Italia, storicamente impegnata nella tutela della biodiversità e nella promozione del cibo “buono, pulito e giusto”, rafforza la dimensione culturale e sociale dell’iniziativa, rendendola ancora più solida e inclusiva.

