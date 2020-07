Eccellenza e Made in Italy, anche nel gelato: l’estate 2020 all’insegna della frutta Igp

L’estate 2020, all’insegna del Made in Italy anche in cono e coppetta: l’arrivo del caldo e dell’estate per gli italiani “a tavola” significa una cosa sola: gelato. Cibo tradizionale, amato in tutto il mondo, il gelato torna di diritto tra i cibi preferiti di italiani e turisti internazionali, e si fa anche quindi simbolo dei prodotti d’eccellenza del Made in Italy. Infatti, in linea con il trend della ricerca di sapori genuini e tradizionali, tornano ad essere protagonisti in coni e coppette tantissimi gusti diversi, e tra i preferiti dell’estate 2020 ci sono quelli fatti con frutta Igp, dalla pesca Tabacchiera siciliana a quella nettarina di Romagna, dalle fragoline di Terracina del Lazio ai fiori e le erbe aromatiche bagnati dall’Adda. A dirlo i dati dell’Osservatorio Sigep, il salone internazionale di gelateria e di pasticceria, di scena dal 16 al 20 gennaio 2021, a Rimini.



“Questa è un’estate - dice la riminese Sonia Balacchi, che ha conseguito nel 2012 il titolo di Campionessa Mondiale di Pasticceria, come prima donna al mondo in questa categoria e unica italiana nominata Ambasciatrice della Pasticceria del Belpaese all´Onu nel 2015 - davvero desiderata. Confido nella lealtà degli italiani nel viaggiare in Italia e gustare tutto ciò che il nostro Paese ha da offrire. A partire dai prodotti biologici stagionali, che sto utilizzando per una selezione di sorbetti freschi, chiamati “Italy - il Bel Paese”, impreziositi da infusi di erbe aromatiche del mio orto biologico e arricchiti con cialde di frutta secca. Tra questi, uno dei più richiesti è il sorbetto alla pesca Nettarina di Romagna Igp con infuso di timo e croccante di semi di sesamo nero”. “Dopo l´en plein delle creme e del cioccolato - dice invece Candida Pelizzoli, presidente dei Maestri della Gelateria Italiana, dalla sua gelateria a Fara Gera d’Adda (Bergamo) - che hanno rappresentato l´80% delle vendite con la delivery durante il lockdown, ora proponiamo frutta, zenzero e verdure per il gelato a pranzo”.



Partendo dalla frutta, quindi, e la genuinità delle materie prime, puntando sempre più verso l’innovazione e la sperimentazione, come il sorbetto di gelsi, more selvatiche con caviale di limone come quello firmato da Eugenio Morrone, campione europeo del Gelato Festival 2016, con gelateria a Roma, o la strutturata crema di ricotta con mirtillo e variegato con salsa di pesche macerate nel vino di una cantina locale, ideata da Sergio Colalucci di Nettuno (Roma), campione del mondo 2006 e docente in Cast Alimenti.

Copyright © 2000/2020