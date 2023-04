Eccellenze del made in Italy: il CT della Nazionale Roberto Mancini in visita alla cantina Caprai

Sono due eccellenze del made in Italy, simbolo degli ambiti che fanno grande da sempre il Belpaese nel mondo, il calcio e il vino: il CT della Nazionale Roberto Mancini, che ha guidato gli Azzurri alla conquista degli Europei nel 2020, ha fatto visita ieri alla cantina Caprai di Montefalco, azienda-simbolo del territorio e artefice del rilancio del Sagrantino alla ribalta internazionale. Il tecnico marchigiano, di ritorno nella sua Jesi da Roma, è stato accolto dal produttore Marco Caprai e dallo staff dell’azienda, che, in omaggio all’allenatore, ha indossato la maglia azzurra della Nazionale. Mancini ha apprezzato particolarmente il Sagrantino 25 Anni, una delle etichette di punta della Caprai, di cui si è detto grande appassionato e di cui ha fatto scorta per la propria cantina.

“Una visita che ci ha fatto un grandissimo piacere - afferma Marco Caprai - con Mancini abbiamo parlato di calcio, di vino e di bellezze paesaggistiche, ambientali e culturali. Il Mister è un’eccellenza dell’Italia: conosce bene l’Umbria e apprezza Montefalco; per noi è stata una sorpresa particolarmente gradita, ci ha detto che è diverso tempo che voleva passare da queste parti. A lui siamo legati anche dalla figura di Federico II di Svevia, personaggio storico che unisce Montefalco e Jesi”. L’Imperatore, nipote di Federico Barbarossa, nacque a Jesi (si narra addirittura nella pubblica piazza, alla presenza del popolo): a lui la cittadina marchigiana ha dedicato un museo unico al mondo. Ma la figura di Federico II è strettamente legata anche a Montefalco: sarebbe stato proprio lui, grande appassionato di falconeria, a dare il nome alla città. Nell’incontro Mancini ha anche ricordato i suoi trascorsi sportivi, quando veniva in Umbria ad affrontare il Perugia di Gaucci “un campo sempre molto difficile”, ha sottolineato.

La visita del CT della Nazionale Italiana di Calcio Roberto Mancini da Caprai, inoltre, ha acceso i riflettori su un territorio che, oggi e domani, sarà il protagonista assoluto di “Anteprima Sagrantino”, la presentazione della nuova annata della Docg; organizzata dal Consorzio dei Vini di Montefalco, è incentrata sulla vendemmia 2019, con eventi nelle cantine e tasting che coinvolgeranno media e buyers.

