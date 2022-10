Ecco la Top 10 influencer del vino italiano basata sui dati di Flu Plus (e comunicata da Elettra Pr)

In crescita il trend degli influencer legati al mondo del vino, sempre più strategici per brand ed etichette alla ricerca di nuovi canali per emergere in un comparto competitivo. Una nuova ricerca (che arriva dall’agenzia di comunicazione Elettra Pr) basata sui dati di Flu Plus, suite integrata di influencer marketing, condotta su donne sommelier italiane, dimostra come la principale audience in questo campo sia composta per il 64,6%, da uomini tra i 25 e i 34 anni.

L’analisi, basata sui dati di Flu Plus, suite integrata di influencer marketing (e comunicata dall’agenzia di comunicazione Elettra Pr, www.elettrapr.it), che prende in considerazione il canale Instagram, restituisce così la classifica delle Top 10 influencer” nel mondo del vino italiano per engagement rate: al primo posto, Claudia Maremonti, con il 12,72%, al secondo posto, Alda Fantin, con il 6,20%, al terzo posto, Arianna Vianelli, con il 5,12%. A seguire Carlotta Salvini, con il 3,95%, Sara Piovano, con il 3,66%, Cristina Mercuri, con l’1,65%, Sharon Sburlino, con l’1,59%, Chiara Giannotti, con l’1,33%, Giulia Sattin, con lo 0,67%, e Anais Cancino, con lo 0,25%.

“Il settore del vino ha - afferma Chiara Dal Ben, marketing & innovation director Flu - Part of Uniting Group - una sempre crescente presenza femminile e, di pari passo, crescono le sommelier e le wine influencer. Sono tante oggi le donne che si destreggiano tra reel e stories raccontando su Instagram i vitigni, le cantine e le storie dei produttori, sia di grandi etichette che di piccole realtà nascoste. Ognuna di loro ha un proprio tone of voice, una differente esperienza e formazione pregressa ma, grazie a competenza e passione, si sta ritagliando autorevolezza nel panorama vinicolo tanto da diventare un mezzo di comunicazione per amplificare e raccontare il settore enologico italiano”.

La wine influencer Sara Piovano ha descritto a Flu come riesce a raccontare il mondo del vino attraverso Instagram: “i social hanno il vantaggio di trasmettere e far vedere in diretta tutto ciò che di bello può offrire il mondo del vino ed è per questo che, secondo me, la chiave di tutto sta nella genuinità del contenuto indipendentemente dalla sua natura. Dietro al mondo del vino si nascondono innumerevoli storie di tradizione, innovazione, povertà, ricchezza, territori, ma sicuramente gli aspetti che più mi piace trasmettere sono le emozioni, la possibilità di scambio e di conoscenza che questa realtà può offrire”.

