Ecco Vitenda, “l’agenda del vitivinicultore”, edizione 2022 (la n. 27), di “Vit.En”

Pubblicazione “cult”, nel suo genere, è arrivata l’edizione n. 27 Vitenda, “l’agenda del vitivinicultore” by Vit.En. Un volume che, in primis, ha come obiettivo quello di divulgare informazioni tecniche utili, tanto per i viticoltori che per gli appassionati di vite e di vino. Tra i tanti contenuti dell’edizione 2022, il grande tema conduttore della parte viticola è la distribuzione dei fitofarmaci, tra modalità, norme di sicurezza ed attrezzature. Per la parte enologica, invece, ci si sofferma sui molteplici aspetti della macerazione. Non mancano, inoltre, “Un salto in biblioteca”, “Insieme” e le tabelle per raccogliere i dati climatici. Con approfondimenti a tutti gli argomenti trattati attraverso “Qr Code”, che rimandano al sito viten.net.

