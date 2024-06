Estate, tempo di gelato: più del 90% degli italiani attende la bella stagione per goderselo

Estate, sinonimo di spiagge, vacanze, sole e spensieratezza, ma soprattutto di gelato: più del 90% degli italiani considera la stagione appena iniziata il momento perfetto per acquistarlo e consumarlo. L’82% lo mangia frequentemente, almeno una volta alla settimana, e quando si tratta di scegliere la tipologia, più di due terzi degli italiani (68%) preferisce un prodotto artigianale a quello industriale. Sono questi i risultati del sondaggio di YouGov Surveys, secondo cui Algida, Magnum e Sammontana sono i brand più conosciuti nel Belpaese. A sondare l’universo gelato ci ha pensato anche Astra Ricerche per l’Istituto del Gelato Italiano, che pronostica un aumento dei consumi entro il 2027, specialmente a casa.

Secondo YouGov, i luoghi in cui il gelato viene prevalentemente consumato sono a casa, al bar o durante una passeggiata. Tra i giovani, vincono la spiaggia (44%) e la piscina (22%), rispetto agli over 55, che preferiscono gustarlo nella propria abitazione (75%). Per quanto riguarda i momenti della giornata in cui gli italiani si concedono un gelato, in prima posizione si colloca come dolce la sera (53%), poi come spuntino pomeridiano (48%) e infine come dessert a fine pasto (38%). Ma quali sono i brand più noti? Algida, Magnum e Sammontana sono i più conosciuti.

Il gelato confezionato, secondo Astra Ricerche, viene consumato prevalentemente a casa (70,8%), soprattutto da donne over 45, appartenenti al cluster “fan del gelato come coccola”. A vincere sono le vaschetta (71%), seguite da gelato biscotto (63%), torte gelato (58%), gelati sullo stecco (formato normale 56% e mini 51%), cono mini (45%) e barrette gelato (45%). Tra le novità in arrivo per l’estate 2024, le vaschette che riproducono il gusto dei biscotti più amati per la colazione, mentre gli stecchi avranno gusti esotici, come datteri e mou ma anche cocco, mango, caramello salato, burro di arachidi o noci pecan.

Quello del gelato confezionato da consumare a casa è un settore che in Italia vale 1,45 miliardi di euro, in crescita del 8,4% a valore, di cui le vaschette rappresentano il 30%, pari a circa 435 milioni di euro. Un comparto in espansione su cui si è lanciata anche Ferrero con “Nutella Ice Cream”, la novità per i 60 anni della crema spalmabile più famosa al mondo, già trend mania sui social. La sfida é stata quella di trovare la ricetta perfetta per rendere in un gelato la spalmabilità della Nutella, che si trova a strati in un gelato alla nocciola cremoso e soffice.

Per quanto riguarda il gelato artigianale, ogni anno vengono creati nuovi gusti, ispirati alle materie prime e ai prodotti tipici di cui i nostri territori sono ricchissimi, ma anche da spunti di attualità e fantasia: la storica Gelateria Savoia di Verona, in occasione della nuova stagione lirica, ha presentato “Arena Savoia”, un gelato su stecco a forma di Arena di Verona. Disponibile in due gusti, Gianduia Torino e Mango Alfonso, e prodotto in edizione limitata con soli 100 esemplari al giorno, è già sold out.

