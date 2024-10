eWibe, live market italiano dei fine wines, tra le 10 startup europee fintech più promettenti

In un mondo dove il digitale è sempre più importante agli occhi del grande pubblico, un po’ in tutti gli ambiti, sia per la facilità e la velocità di reperimento delle informazioni, sia perché rende il contatto con le passioni e gli interessi personali di ciascuno alla portata di un click, l’universo del vino, da sempre simbolo di tradizione, storia e cultura, non è certo rimasto indifferente a questa rivoluzione. Un esempio di integrazione fra queste due realtà è offerto da eWibe, il live market dei vini pregiati, che permette di scoprire, scambiare, acquistare e gestire fine wines direttamente dal portale del servizio. A premiare la startup italiana (con sede a Milano), reputata tra le dieci più promettenti in Europa - a fronte di oltre 450 candidature - in ambito fintech (o tecnofinanza, che indica generalmente qualsiasi innovazione tecnologica introdotta in servizi finanziari), sono state Abn Amro, tra le maggiori banche olandesi, con una forte presenza nel settore bancario commerciale e retail e vari servizi di private banking e investment banking, e Techstars, il secondo acceleratore al mondo, noto per la sua capacità di promuovere la crescita di startup innovative, che, attraverso la loro iniziativa “Abn Amro + Techstars Future of Finance Accelerator”, andranno a supportarla.

Un importante passo in avanti per la startup, se si considera che, dal 2006, Techstars, ora parte della compagine finanziaria di eWibe, ha finanziato oltre 4.100 aziende (tra cui più di 10 “unicorni”, ovvero realtà divenute eccellenze: da Uber a Twilio, da Digital Ocean a SendGrid, per citarne alcuni), creando una rete di più di 9.700 fondatori in 12 Paesi. A sottolineare quanto questo momento possa essere significativo per eWibe è il suo fondatore e ceo, Edoardo Maria Lamacchia: “essere selezionati da Abn Amro + Techstars Future of Finance rappresenta per noi un enorme riconoscimento e una conferma del potenziale innovativo di eWibe. Questo programma ci offrirà strumenti e risorse strategiche per accelerare il nostro piano di espansione e per rendere l’investimento in vini pregiati ancora più accessibile e sicuro. Siamo entusiasti di collaborare con mentor e partner di altissimo livello, che ci aiuteranno a far crescere eWibe in modo rapido e sostenibile, consolidando la nostra posizione nel panorama fintech europeo”.

L’ingresso nell’acceleratore rappresenta un passo strategico per eWibe, che mira a rafforzare la sua presenza in nuovi mercati europei, con particolare attenzione a Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo. Grazie al supporto e alle risorse fornite nell’ambito di questa iniziativa, la startup avrà l’opportunità di espandere la propria offerta e migliorare ulteriormente l’accessibilità al mercato per collezionisti e investitori, rafforzando anche la propria piattaforma e fornendo agli utenti una soluzione ancora più efficace e scalabile per investire in vini pregiati, con lo scopo di semplificare l’accesso a uno tra i mercati più affascinanti e che vanta, peraltro, una rapida crescita.

