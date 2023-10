eWibe: nei primi 9 mesi 2023, Toscana e Piemonte trainano il mercato dei fine wine

Da gennaio a settembre 2023 si confermano le ottime performance dei fine wines in Italia (+4,7%), mentre la Francia continua ad evidenziare una lieve flessione (-1,5%), trend che appare comunque in rallentamento. Emerge dall’analisi di mercato, condotta dall’Osservatorio di eWibe, live market dei vini pregiati, che fotografa le principali tendenze in atto sul mercato dei vini da investimento. A trainare il mercato italiano sono ancora una volta Toscana (+5,1%) e Piemonte (+3,3%), che già nella prima parte dell’anno avevano registrato solide performance, mentre il leggero rallentamento della Francia è nuovamente riconducibile alla flessione fisiologica delle regioni Bordeaux (-1,2%), Burgundy (-2,2%) e Champagne (-0,8%).

Alla luce dell’andamento di Italia e Francia, che hanno un peso preponderante, l’indice complessivo di mercato eWibe Fine Wines mostra una performance positiva da inizio anno (+0,6%), sebbene con alcune fluttuazioni su base mensile e trimestrale. L’analisi di mercato condotta dall’Osservatorio eWibe nel trimestre luglio-settembre 2023 rivela un costante, seppur moderato, trend al rialzo, con l’Italia che segna un +1,6% grazie alle performance della Toscana, capofila a +1,7%, seguita dal Piemonte, a +1%. La Francia registra un -0,5%, con Bordeaux (-0,4%) e Burgundy (-1,8%) ancora sottotono, ma con lo Champagne in costante ripresa (+0,7%).

L’Osservatorio eWibe ha fotografato, quindi, nel dettaglio le etichette con le migliori performance registrate sul live market nei primi 9 mesi 2023: sul podio delle bottiglie che hanno incrementato maggiormente il proprio valore troviamo Ferrari Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2009 (+65%), Brunello di Montalcino Riserva 2013 Poggio di Sotto (+34%) e Le Pergole Torte di Montevertine 2011 (+30,8%); le bottiglie che hanno riscontrato maggiore interesse (visualizzazioni, click e ricerche) sono state quelle di Dom Pérignon Vintage 2013, Siepi 2017 Marchesi Mazzei e Sassicaia 2020 Tenuta San Guido; le bottiglie che hanno riscosso maggiore successo in termini di vendite sono state quelle di Tignanello 2019 Marchesi Antinori, Sassicaia 2019 e Sassicaia 2020 Tenuta San Guido; la transazione più alta ha riguardato una cassa di Château Lafite Rothschild 2016 (5.400 euro).

“Le ottime performance dell’Italia, nonostante il ritracciamento avvenuto in Francia, hanno permesso al mercato dei vini pregiati di confermare un trend positivo”, commenta Leonardo Bernasconi, Head of Wine di eWibe. “Un dato particolarmente significativo è l’aumento più marcato dei prezzi delle bottiglie in commercio da più di cinque anni. Questo conferma che gli investimenti nei vini di pregio mantengono la loro funzione di valida alternativa di investimento, capace di generare rendimenti importanti nel medio e lungo periodo. Nonostante alcune fluttuazioni a breve termine, l’investimento nel settore vinicolo rimane stabile e non subisce significativi impatti negativi sugli investimenti a lungo termine”.

Focus - Come funzionano gli Indici eWibe

Gli indici eWibe sono elaborati attraverso l’algoritmo proprietario che analizza tutte le informazioni relative alle etichette più rappresentative del mercato dei vini da investimento Italia-Francia. Gli indici evidenziano un valore sintetico informativo, in grado di rappresentare le diverse sensibilità che fanno capo a tutti gli operatori di mercato: dagli investitori agli appassionati, dai collezionisti fino a tutta la filiera.Tra le fonti analizzate dall’algoritmo eWibe ci sono indicatori di mercato, le vendite b2b e quelle tra appassionati e investitori privati effettuate sulla piattaforma di trading di eWibe, oltre che su altri canali di compravendita, come le case d’asta. Il mercato dei vini da collezione è, infatti, un mondo articolato e variegato, e l’analisi di eWibe mira ad offrire una visione complessiva dei trend in atto per rendere più accessibile a tutti, attraverso informazione e formazione, un mercato tradizionalmente riservato ai collezionisti e operatori di settore.

Nel dettaglio, eWibe ha definito quattro indici che sintetizzano il valore di un paniere di vini iconici delle ultime dieci annate, ovvero quelle a maggior potenziale in termini di investimento, monitorandone la performance di mercato: eWibe Fine Wines: indice di mercato che include tutte le principali etichette da investimento dei Paesi più rappresentativi del settore: Italia e Francia; Indici per Paese: principali etichette da investimento suddivise tra Italia e Francia e presto nuove regioni; Indici per regione: Champagne, Bordeaux, Burgundy, Toscana, Piemonte; Indici per performance: eWibe25, eWibe50, eWibe100, rappresentano i 25, 50 e 100 vini più iconici e scambiati sul mercato di riferimento.

