“Expo Osaka 2025”, cresce in Giappone l’export di olio extravergine d’oliva italiano (+56%)

Tra le molte eccellenze dell’enogastronomia del Belpaese, c’è sicuramente l’olio extravergine di oliva: basti pensare che l’Italia vanta la più grande biodiversità al mondo, con oltre 500 cultivar, che garantiscono a questo prodotto di punta del made in Italy alta qualità ed un ampio spettro di caratteristiche organolettiche, e che lo fanno apprezzare nei mercati del mondo, da Occidente ad Oriente. Come in Giappone, dove l’export di olio italiano ha raggiunto un valore record, che sfiora i 130 milioni di euro, in crescita al +56% sull’anno precedente, in linea con il trend positivo legato alla presenza dell’Evo made in Italy sulle tavole nipponiche. Parola di Coldiretti e Filiera Italia, in occasione dell’Expo Osaka 2025, dove, nei giorni scorsi, hanno promosso con Unaprol e Evoo School, una masterclass formativa sull’olio made in Italy al Padiglione Italia.

“Si tratta di un Paese che valorizza i prodotti di vera qualità, la distintività e la biodiversità ideale - ha detto Luigi Scordamaglia, ad Filiera Italia - e quindi di straordinaria eccellenza come il nostro olio extravergine d’oliva”.

L’obiettivo della masterclass era quello di spiegare come riconoscere un olio extravergine di qualità, attraverso l’esperienza sensoriale dell’assaggio, ai partecipanti saranno guidati da un assaggiatore professionista della Fondazione Evooschool. Per far meglio comprendere i differenti profili di intensità all’olfatto ed al gusto, sono stati selezionati oli evo provenienti da diverse regioni dello Stivale, con il coinvolgimento di numerosi buyer, importatori, distributori e rappresentanti Horeca del mercato giapponese.

“Un’occasione straordinaria per far conoscere ai partecipanti l’olio extravergine d’oliva italiano di qualità prodotto simbolo del made in Italy agroalimentare e pilastro della Dieta Mediterranea”, ha sottolineato Coldiretti nel ringraziare “Ice Agenzia, che conferma ancora una volta il suo impegno nel promuovere l’eccellenza italiana nel settore alimentare e vinicolo, rafforzando le relazioni commerciali e culturali con il continente asiatico in una fase di grande fermento e opportunità”.

