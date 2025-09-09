02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2025 (175x100)

Non Solo Vino

ECONOMIA

Export agroalimentare europeo: +2% nei primi cinque mesi 2025, ma il vino segna -1%

Esportazioni enoiche da gennaio a maggio a 6,7 miliardi di euro: persi 70 milioni di euro sullo stesso periodo 2024
AGROALIMENTARE EUROPEO, BRASILE, COMMISSIONE UE, EXPORT, GRAN BRETAGNA, IMPORTAZIONI, MERCATI, SVIZZERA, UE, USA, VINO EUROPEO, Non Solo Vino
Nei primi cinque mesi 2025 l’export del vino europeo è in lieve calo

Continuano a frenare, anche a maggio, le esportazioni agroalimentari dell’Ue nel 2025. Secondo il “Monitoring Eu Agri-Food Trade” della Commissione Europea, l’export agroalimentare dell’Ue ha raggiunto i 19,9 miliardi di euro a maggio, in leggero calo su aprile (-1%). Nei primi cinque mesi 2025, però, le esportazioni complessive hanno toccato i 99,6 miliardi di euro, con un aumento di 2,3 miliardi di euro sullo stesso periodo 2024 (+2%). Una lieve crescita, quindi, c’è stata, in attesa dell’effetto dei dazi Usa applicati al 15% da agosto e che potrebbe cambiare lo scenario. Per il vino il dato resta in negativo, seppur con una minima differenza in valore sui cinque mesi 2024. Le esportazioni di vino e prodotti a base di vino -la terza categoria complessiva per valore - da gennaio a maggio 2025, hanno, infatti, generato 6,7 miliardi di euro, un calo dell’1% (era -2% nella rilevazione di aprile 2025), quantificabile in 70 milioni di euro.
Le importazioni agroalimentari dell’Ue hanno, invece, raggiunto i 17 miliardi di euro a maggio, in aumento del 4% su aprile. Tra gennaio e maggio 2025, le importazioni totali si sono attestate a 81,5 miliardi di euro, con un aumento di 11,5 miliardi di euro sul 2024 (+16%).
Tornando alle esportazioni, il Regno Unito si è confermato il mercato principale nei primi cinque mesi 2025, rappresentando il 23% delle esportazioni (23 miliardi di euro), in aumento di 964 milioni di euro (+4%), in gran parte dovuto all’incremento dei prezzi dei prodotti a base di cacao. Anche le esportazioni verso gli Stati Uniti sono cresciute (+6%), raggiungendo i 12,7 miliardi di euro (+700 milioni di euro), sostenute da prodotti a base di cacao, ma anche grazie a vino, liquori, prodotti lattiero-caseari. La Svizzera segue con 5,7 miliardi di euro, in aumento di 555 milioni di euro (+11%), ancora una volta trainata dai prezzi del cacao. Al contrario, le esportazioni verso la Cina sono diminuite di 619 milioni di euro (-11%), in gran parte a causa di un forte calo dei volumi di cereali.
I prodotti a base di cacao e caffè hanno continuato a trainare il valore delle esportazioni, basti pensare che l’export di caffè, tè, cacao e spezie sono cresciute di 1,6 miliardi di euro (+39%), riflettendo un raddoppio dei prezzi di pasta, burro e polvere di cacao, nonché un aumento del 30% dei prezzi del caffè. Anche le esportazioni di cioccolato e dolciumi sono aumentate fortemente (+831 milioni di euro, +20%), mentre i prodotti lattiero-caseari sono aumentati di 574 milioni di euro (+7%), nonostante i volumi inferiori. All’opposto, le esportazioni di cereali sono diminuite di 1,3 miliardi di euro (-22%), a causa di un calo del 28% nei volumi, mentre quelle di olive e olio d’oliva vanno giù per 459 milioni di euro (-14%), con il calo dei prezzi che ha generato un aumento del 17% nei volumi. In territorio negativo anche la voce birra, sidro ed altre bevande (-3%) a 4,38 miliardi di euro nei primi cinque mesi 2025, mentre spirits e liquori aumentano, sempre nello stesso arco temporale, dell’1%, raggiungendo 3,3 miliardi in valore.
Riguardo all’import, il Brasile si è confermato il principale fornitore europeo, con un apporto di 7,5 miliardi di euro tra gennaio e maggio (+591 milioni di euro, +9%), dovuto principalmente all’aumento dei prezzi del caffè. Le importazioni dal Regno Unito hanno raggiunto i 6,5 miliardi di euro (+336 milioni di euro, +5%), mentre quelle dagli Stati Uniti sono salite a 5,9 miliardi di euro (+878 milioni di euro, +17%), trainate dalle maggiori importazioni di mais, frutta secca e liquori. Gli incrementi maggiori su base annua sono stati registrati dalla Costa d’Avorio (+1,8 miliardi di euro, +68%, principalmente nel cacao), dal Canada (+933 milioni di euro, +93%, spinte da cereali e colza), dalla Cina (+868 milioni di euro, +24%, legati prevalentemente a beni non commestibili) e dall’Australia (+790 milioni di euro, +111%, principalmente in colza, sebbene ancora al di sotto dei livelli 2023). Trend diverso per le importazioni dall’Ucraina che sono diminuite di 687 milioni di euro (-12%) e quelle dalla Russia, crollate di 480 milioni di euro (-74%).
I prezzi elevati delle materie prime chiave hanno continuato a spingere al rialzo i valori delle importazioni. Caffè, tè, cacao e spezie sono aumentati di 6,9 miliardi di euro (+62%), mentre frutta e noci hanno aggiunto 1,8 miliardi di euro (+18%). Le importazioni di prodotti non commestibili sono aumentate di 588 milioni di euro (+15%). Al contrario, olive e olio d’oliva sono diminuiti di 378 milioni di euro (-41%) e zucchero e isoglucosio di 347 milioni di euro (-39%).

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: AGROALIMENTARE EUROPEO, BRASILE, COMMISSIONE UE, EXPORT, GRAN BRETAGNA, IMPORTAZIONI, MERCATI, SVIZZERA, UE, USA, VINO EUROPEO

Altri articoli