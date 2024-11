Export, i distretti agroalimentari italiani crescono ancora nel 2024. Ed il vino resta leader

L’export dei distretti agroalimentari italiani continua a crescere, ed i distretti del vino, seppur complessivamente in leggerissima flessione, continuano a fare la parte del leone. A dirlo è il “Monitor dei distretti agroalimentari italiani” al 30 giugno 2024, curato dal Research Department di Intesa Sanpaolo, che sottolinea la crescita sui mercati esteri dei distretti agroalimentari, “che dopo aver chiuso il primo trimestre 2024 con un incremento tendenziale del 6,6%, proseguono allo stesso ritmo nel secondo trimestre, con un progresso del 6,4% sullo stesso periodo 2023. I primi sei mesi dell’anno consentono di raggiungere oltre 14 miliardi di euro di esportazioni a valori correnti, il 6,5% in più (ossia 857 milioni) sulla prima metà 2023”. L’evoluzione, sottolinea lo studio, è in linea con quella del totale agroalimentare italiano (+7,4%), di cui i distretti rappresentano il 44% in termini di valori esportati. La dinamica è più vivace rispetto a quella degli altri distretti manifatturieri italiani, che restano sostanzialmente stabili nel secondo trimestre dell’anno (+0,4%). La filiera dei distretti vitivinicoli, che rappresenta circa un quarto del totale export dei distretti agroalimentari, chiude sostanzialmente invariata il primo semestre 2024, con quasi 3,3 miliardi di export (+0,7% tendenziale), a causa del lieve rallentamento del secondo trimestre dell’anno (-0,7%), che quasi annulla i progressi dei primi tre mesi (+2,4%).

Il distretto più importante in assoluto, in termini di valori esportati, quello dei Vini di Langhe, Roero e Monferrato, chiude il semestre con un calo tendenziale del 4,7% (-2% nel secondo trimestre), a quota 985 milioni di euro, e arretra soprattutto verso Belgio (-31% nel semestre) e Svizzera (-29%), mentre guadagna terreno negli Stati Uniti (+6,8%), in Germania (+3,8%) e in Francia (+2,8%). Rallenta, ma resta in territorio ampiamente positivo, il distretto dei Vini del Veronese, a 616 milioni di euro (+2,3% nel secondo trimestre, +6,7% nel semestre). Stessa dinamica per i Vini dei Colli Fiorentini e Senesi, a 437 milioni di euro (rispettivamente +0,1% e +3,6%), mentre il Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene accelera nel secondo trimestre (+11%, +6,1% nel semestre), arrivando a 543 milioni di euro grazie ai successi registrati negli Stati Uniti (rispettivamente +26% e +9%), in Germania (+9% e +7%) e in Austria (+27% e +19%), mentre frena bruscamente in Russia, pur restando positivo nel bilancio semestrale (-34% nel secondo trimestre, +39% nei primi sei mesi dell’anno). Bene, tra gli altri, il distretto dei Vini e Distillati di Bolzano, a 126 milioni di euro, a +2,3% nel primo semestre, e quello dei Vini del Montepulciano d’Abruzzo, a 114 milioni di euro, con una crescita del +3,2%.

Guardando agli altri comparti del made in Italy, la filiera della pasta e dolci continua ad avanzare a ritmo serrato sui mercati internazionali: nei primi sei mesi 2024 realizza quasi 2,3 miliardi di export (+6,2% sullo stesso periodo 2023), grazie allo sprint del secondo trimestre (+8,3% tendenziale). Tra i distretti della filiera, va segnalata la dinamica molto positiva dei Dolci di Alba e Cuneo, che realizza quasi 150 milioni di esportazioni in più sul primo semestre 2023 (+21%). Molto positivo anche l’andamento dei Dolci e Pasta Veronesi, con 27 milioni in più (+15%). Arretra leggermente sui mercati esteri il comparto pasta dell’Alimentare di Parma (mentre guadagna terreno il comparto conserve del distretto): sono circa 17 milioni in meno nel semestre (-2,8%).

Accelera anche la filiera dei distretti agricoli portando il risultato semestrale in progresso del 2,2% sulla prima metà 2023, per 2,02 miliardi di euro. Tra i distretti che lo compongono, il contributo maggiore viene dalle Mele dell’Alto Adige, con un balzo del 22,5% nel primo semestre sullo stesso periodo 2023. Molto positiva anche la dinamica dell’Ortofrutta di Catania (+12% nel bilancio semestrale). Lieve progresso per l’Ortofrutta Romagnola (+2,6%). In forte arretramento, invece, la Nocciola e Frutta Piemontese (-21%).

Anche la filiera delle conserve contribuisce positivamente alla dinamica dell’export dei distretti agroalimentari, con un +5,8% nel primo semestre 2024, corrispondente a un incremento di 88 milioni, per un totale di 1,6 miliardi di euro. Molto bene il comparto conserve dell’Alimentare di Parma: +16% nel primo semestre, ossia 35 milioni in più (tale da compensare l’andamento negativo del comparto pasta e dolci del distretto). Buon risultato anche per l’Alimentare Napoletano, che realizza un incremento di 21 milioni nel semestre nel comparto conserviero (+9%), ma non riesce a compensare l’andamento negativo del comparto pasta e dolci: nel complesso il distretto arretra del 2,6% nel semestre. In territorio positivo anche il maggior distretto della filiera, le Conserve di Nocera, (+5,4%).

La filiera delle carni si mantiene positiva nel primo semestre 2024 (+3,8%), nonostante il rallentamento del secondo trimestre (+1,5%), per un valore di 1,3 miliardi di euro. Si distinguono i Salumi del Modenese, con 23 milioni di euro in più nei primi sei mesi 2024 (+5,4% sullo stesso periodo 2023). Buoni risultati anche per le Carni di Verona (+3,5% nel semestre). Performance positiva anche per i Salumi di Parma (+6%). In contrazione le Carni e Salumi di Cremona e Mantova (-4%).

Nella filiera del lattiero-caseario, che nel complesso avanza del 4,1% nel semestre (50 milioni di euro in più, per un totale di 1,2 miliardi di euro), si distingue il Lattiero-Caseario Parmense (+38%). Arretrano leggermente il Lattiero-Caseario della Lombardia Sud-Orientale (-4,4%) e la Mozzarella di Bufala Campana (-3,6%).

Avanza anche la filiera del caffè (+10% tendenziale nel primo semestre 2024, per 770 milioni di euro): bene il Caffè, Confetterie e Cioccolato Torinese (+7,4%). Positivi anche il Caffè di Trieste (+15,3%) e il Caffè e Confetterie del Napoletano (+13,8%).

La filiera dell’olio è quella che contribuisce maggiormente alla crescita delle esportazioni dei distretti agroalimentari nel semestre: 390 milioni di export in più (+59%), per un totale appena sopra al miliardo di euro, di cui 293 realizzati dal distretto dell’Olio Toscano (+63% nel semestre). Positivo anche l’andamento dell’Olio Umbro (+44%) e del comparto oleario dell’Olio e Pasta del Barese (+57%). Le prime stime Ismea sulla campagna 2024-2025 indicano una leggera ripresa in termini quantitativi, ma non sufficienti a recuperare le due passate annate, caratterizzate da un forte calo produttivo dovuto ai cambiamenti climatici. Questo ha fortemente influenzato il mercato dell’olio, che ha visto un notevole innalzamento dei prezzi, tuttora su livelli elevati.

La filiera del riso recupera con un +2,1% nel secondo trimestre: il bilancio del semestre vira in territorio leggermente positivo (+0,6%), per 419 milioni di euro. I due distretti si muovono all’unisono: +0,5% per il Riso di Vercelli, +0,7% per il Riso di Pavia.

Bene, infine, il distretto dell’Ittico del Polesine e del Veneziano (+13,7%), per un valore di 59 milioni di euro.

La Germania si conferma il primo partner commerciale per i prodotti dei distretti agroalimentari nel primo semestre 2024 (+3,4% tendenziale, a 2,5 milioni di euro); incrementi a doppia cifra verso gli Stati Uniti (+16,2%, per 1,8 miliardi di euro), bene anche i flussi destinati alla Francia (+3,6%, per 1,6 miliardi di euro), stabile il Regno Unito (+0,5%, a 1,05 miliardi di euro). Le economie emergenti, che rappresentano il 20% del totale delle esportazioni distrettuali agroalimentari, spiega ancora il Monitor, crescono più delle economie avanzate sia nel secondo trimestre (+9,4% vs. +5,5%), sia considerando il primo semestre nel complesso (+9,9% vs. +5,7%). Tra queste vanno segnalate Polonia (+11,4%), Repubblica Ceca (+13,8%) e Romania (+13,4%). Positivi i flussi anche verso la Russia (+18,9%), nonostante la frenata del secondo trimestre (-9,5%). Stabili in Cina (rispettivamente +2,9% e -0,6%).

“La filiera agroalimentare rappresenta anche nel 2024 l’elemento centrale dell’export italiano, con prodotti sempre più competitivi all’estero grazie al rispetto di alti standard qualitativi, del valore dei territori e specchio di un tessuto imprenditoriale sano. In questo contesto Intesa Sanpaolo è impegnata a favorire il continuo sviluppo del settore e la transizione digitale, tecnologica ed energetica per la salvaguardia dei consumatori e dell’ambiente attraverso il programma Agribusiness e il piano “Il tuo futuro è la nostra impresa”, che dedica all’agroalimentare italiano 15 miliardi di euro di risorse”, ha commentato Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo.

