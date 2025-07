“Fai delle tue debolezze la tua forza più grande”: il piacere di cucinare anche se si hanno allergie

“Fai delle tue debolezze la tua forza più grande”, affrontando anche le allergie e le intolleranze alimentari - sempre più diffuse nella popolazione, fin da bambini - senza rinunciare al piacere di cucinare, ma solo agli alimenti che ci fanno male: è il motto di Ilaria Baffoni, content creator e fotografa di food, che trasforma la sua esperienza personale di allergia al nichel ed al lattosio, oltre che in un blog e canali social, nel ricettario “Polvere di riso. Oltre 100 ricette e alternative gustose senza nichel e senza lattosio”.

Un motto grazie al quale Ilaria Baffoni, classe 1987, mamma, laureata in Psicologia, non ha abbandonato il suo grande amore per la cucina anche dopo aver scoperto l’allergia al nichel e l’intolleranza al lattosio, ma, anzi, ne ha tratto ispirazione. Finalmente i sintomi che l’avevano tormentata per tutta l’infanzia e l’adolescenza avevano un senso, ed era giunto il momento di comprare un nuovo set di pentole, allacciare il grembiule e liberare la fantasia. È davvero possibile mangiare piatti buoni e saporiti quando devi evitare alimenti comuni come lattuga, funghi, latte e latticini, crostacei, vari legumi e diversi tipi di farina? E poi conservanti, coloranti, vino, liquirizia, cipolla, soia, malto, dovendo persino fare attenzione a quali pentole e attrezzi da cucina vengono utilizzati? Grazie alla sua creatività, Ilaria è riuscita a dimostrare di sì, prima di tutto a se stessa.

In questo libro (DeAgostini Editore, ottobre 2024, pp. 256, prezzo di copertina 21 euro), ha racchiuso oltre 100 ricette da leccarsi i baffi per gli allergici al nichel - che impone molte privazioni perché è poco considerato, si nasconde negli alimenti più disparati, ed è difficile evitarlo - e gli intolleranti al lattosio, con tanti piatti facili da preparare e anche alcune valide alternative senza glutine, vegetariane o vegane e tante proposte per poter finalmente celebrare le occasioni speciali.

