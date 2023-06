Fiorello con WineNews, in una nuova e divertente “puntata” dei nostri incontri fuori da “Viva Rai2!”

È sempre un piacere incontrare Fiorello, uno dei “numeri 1” dello spettacolo italiano, ed una star che vince in tv - e non solo - grazie ad intelligenza e bravura, creatività e irriverente simpatia, e per la passione per il suo mestiere che trasmette al grande pubblico di ogni età che, ogni mattina, portando cesti dei migliori prodotti enogastronomici della propria terra, arriva sempre più numeroso da ogni parte d’Italia affollando Via Asiago a Roma per seguire “Viva Rai2!”, il programma dell’anno che lo showman più amato d’Italia conduce in diretta alle ore 7:15 su Rai 2 dal celeberrimo Glass con Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. E, questa volta, anche i fondatori di WineNews, Alessandro Regoli ed Irene Chiari, “fuori”, chiaramente, dal piccolo schermo, hanno portato in dono a Fiorello un vino che gli “somiglia” perché è tra i “numeri 1” dell’enologia italiana e mondiale. Che è tra le sue grandi passioni, insieme ai buoni prodotti della terra, perché per un “oste giovane” che ha, da poco, scoperto il piacere di un buon bicchiere di vino, come si è ribattezzato in una nostra recentissima intervista, sono tra le cose belle della vita.

