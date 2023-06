Fondazione Qualivita: Cesare Mazzetti confermato alla presidenza

Nata del 2000 come organizzazione culturale e scientifica che, “in linea con la strategia delle politiche Unione Europea, promuove il ruolo dei sistemi agroalimentari di qualità per la preservazione del mondo rurale, dell’ambiente e del patrimonio culturale dei territori, per la tutela del consumatore, la distintività e la sicurezza del cibo”, Fondazione Qualivita, riunita in assemblea oggi a Roma, ha nominato il nuovo cda, confermato Cesare Mazzetti alla presidenza.

L’obiettivo della Fondazione, che vede come direttore Mauro Rosati e come presidente del comitato scientifico Paolo De Castro, è proporsi come centro di competenze per divulgare le conoscenze scientifiche per il progresso del sistema delle Indicazioni Geografiche e dei Consorzi di tutela, in particolare sui temi quali sostenibilità, nutrizione, innovazione, certificazione e tracciabilità evoluta, materie delle strategie Green Deal europeo.

“Le esperienze che questo consiglio di amministrazione riunisce - dichiara il presidente Cesare Mazzetti - rappresentano un grande punto di forza della Fondazione e saranno preziose per lo sviluppo delle nuove attività per la valorizzazione e tutela dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli italiani di qualità Dop e Igp. Vogliamo rafforzare un gioco di squadra con i Consorzi di tutela, le istituzioni e i centri di ricerca per dare un contributo fattivo allo sviluppo delle Indicazioni Geografiche anche alla luce della Riforma europea che porterà interessanti novità”.

