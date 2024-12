“Food for Gaza”: dall’Italia 19 tonnellate di aiuti alimentari alla popolazione palestinese

Ancora una volta, e anche e soprattutto per le feste, l’Italia è impegnata nella distribuzione dei beni alimentari alla popolazione palestinese nella guerra cob Israele, nell’iniziativa del Governo italiano “Food for Gaza”. Il 27 e il 28 dicembre, infatti, sono state distribuite alla popolazione di Gaza, attraverso l’organizzazione umanitaria Rahma Worldwide, 19 tonnellate di aiuti alimentari provenienti dallo Stivale, e arrivati in aereo ad Amman, donati per la stragrande maggioranza (14 tonnellate) dalle aziende italiane di Confagricoltura.

Si tratta degli ultimi carichi che hanno fatto concludere il secondo ciclo di donazioni da parte delle imprese agricole del nostro Paese con Confagricoltura che - riferisce una nota - insieme alla Onlus Senior-L’Età della Saggezza, si conferma il principale contribuente all’iniziativa umanitaria del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in questo progetto: in particolare, sono pacchi contenenti riso, conserve e farina di grano e già nell’estate scorsa le imprese di Confagricoltura avevano raccolto il quantitativo più rilevante, con 31 tonnellate di derrate alimentari su un totale di 45 distribuite.

“L’Italia vuole essere protagonista di solidarietà, per alleviare le sofferenze di chi soffre per questa guerra - ha commentato il Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani - continueremo con la nostra assistenza alla popolazione civile, mentre invitiamo le parti a raggiungere un accordo che permetta di liberare gli ostaggi, e ad aiutare massicciamente chi è stato colpito in questi mesi dalle operazioni militari”.

Il 19 gennaio, inoltre, è prevista la partenza via nave, come deciso dal World Food Program, dei 15 camion speciali donati dall’Italia che verranno adoperati nei prossimi mesi all’interno della Striscia. Sulla stessa nave viaggeranno ulteriori 15 tonnellate di aiuti umanitari donate dalla cooperazione italiana.

Tajani ha ricordato anche che “Food for Gaza” nel 2024 ha contribuito a far affluire consistenti aiuti alla popolazione palestinese della Striscia e a raccordare l’azione italiana con quella delle Agenzie umanitarie dell’Onu presenti a Roma. L’iniziativa è stata lanciata a marzo 2024 dal Ministro quale tavolo tecnico permanente tra la Farnesina, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (Fao), il World Food Program e la Federazione internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna Rossa (Ficross), volto a promuovere il coordinamento tra le istituzioni coinvolte e le organizzazioni attive sul campo per agevolare l’accesso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Il programma italiano ha ricevuto il pieno sostegno palestinese e israeliano, nonché dei Paesi G7.

