Formaggi, Italia primo esportatore europeo per volumi nel primo semestre 2025

Superata la Germania, con 97.663 tonnellate per 968,2 milioni di euro. Il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida: “traguardo storico”
“I dati sull’export caseario sono un traguardo storico e sono il riconoscimento del lavoro straordinario dei nostri allevatori, dei caseifici e di tutta la filiera che, con impegno e passione, portano nel mondo un patrimonio di qualità, tradizione e innovazione. I formaggi italiani rappresentano non solo un’eccellenza gastronomica, ma anche un elemento identitario della nostra cultura e del nostro territorio che sempre più viene apprezzato all’estero. Come Governo Meloni continueremo a sostenere e a promuovere questo settore strategico, affinché possa crescere ancora e consolidare il ruolo dell’Italia come guida dell’agroalimentare europeo”. Così il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, commentando i dati della Commissione Europea sull’export caseario dell’Unione nei Paesi extra-Ue. Le esportazioni italiane segnano un record storico nel primo semestre 2025 superando la Germania con 97.663 tonnellate, pari a 968,2 milioni di euro, con una crescita del 5% sullo stesso periodo 2024.

