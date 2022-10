Francesco Lollobrigida è il nuovo Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare

È Francesco Lollobrigida, 50 anni, laureato in giurisprudenza, nato a Tivoli (nel Lazio), in Parlamento dal 2018, tra i fondatori di Fratelli d’Italia, il nuovo Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare: vicinissimo a Giorgia Meloni, e già Capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati. Lollobrigida, pronipote della celebre attrice di cui porta il cognome, è sposato, con due figli, con Arianna Meloni, militante di Alleanza Nazionale, e sorella di Giorgia Meloni. E’ un sostenitore delle comunità terapeutiche per il recupero dei tossicodipendenti, e ha collaborato con San Patrignano.

