Gambero Rosso: le “Tre Bottiglie” agli 11 wine bar migliori del Belpaese

“Al Donizetti” di Bergamo, “Barnaba” a Roma, “Del Gatto” ad Anzio (Roma), “Enoteca Bruni” a Firenze, “Enoteca Marcucci” a Pietrasanta (Lucca), “Enoteca Quattro Ruote” a Montalto di Castro (Viterbo), “La Baita” a Faenza (Ravenna), “Le Case della Saracca” a Monforte d’Alba (Cuneo), “Roscioli” a Roma, “Trattoria da Nando” a Mortegliano (Udine) e “Trimani Il Wine Bar” a Roma: ecco i migliori wine bar del Paese, premiati con le “Tre Bottiglie” dalla guida “Ristoranti d’Italia 2022” del Gambero Rosso, curata da Antonio Paolini e Marco Sabellico, che verrà svelata il 22 novembre a Roma.

Sarà un’edizione che segna, simbolicamente, il ritorno alla normalità della ristorazione italiana, che dopo un anno di pandemia e chiusure (certe volte, purtroppo, definitive) ha ripreso a correre. Tornano, così, i voti e le classifiche, messi in stand by nell’ultima edizione, quando gli unici riconoscimenti furono le “Tre Forchette” alle 38 tavole migliori (dal Piazza Duomo a Villa Crespi, dal Da Vittorio al Dal Pescatore, dal Mudec a Cracco, dal St. Hubertus all’Osteria Francescana, da Enoteca Pinchiorri a Uliassi, da Casa Vissani a La Pergola, dal Reale al Don Alfonso 1890, da La Torre del Saracino al Duomo, da Le Calandre a Glass Hostaria, per citarne solo alcuni) ed i 26 premi speciali.

