Gare con chef internazionali, degustazioni, incontri e concerti: ecco il “Cous Cous Fest”

Dieci giorni di gare con chef internazionali, degustazioni, incontri e concerti sulla spiaggia, all’insegna dello slogan “Love Never Stops” riunendo, come da tradizione, Paesi e culture diverse per promuovere la pace, lo scambio e la multiculturalità: da oggi al 25 settembre, a San Vito Lo Capo, in Sicilia, torna il “Cous Cous Fest”, il festival internazionale dell’integrazione culturale.

Ad animare il “Cous Cous World Championship” saranno otto squadre di chef, provenienti da Argentina, Brasile, Costa d’Avorio, Francia, Italia, Marocco, Palestina e Tunisia, che si sfideranno a cucchiaiate di cous cous in Piazza Santuario. Anche quest’anno sul palco del festival arrivano i grandi interpreti della cucina italiana che presenteranno le loro creazioni, naturalmente a base di cous cous. Filippo La Mantia, Peppe Giuffrè, Andy Luotto, Andrea Lo Cicero, Antonella Ricci e Giorgione: sono i protagonisti dei cooking show.

Sul palco dei cooking show, con una cucina dedicata al territorio e alla tradizione siciliana, saliranno invece gli chef Salvatore Lipari, Edoardo Musacchia, Katia Abrignani, Peppe Giuffrè e Giorgione. I visitatori avranno la possibilità di scegliere di gustare menù con oltre 30 proposte di ricette di Cous Cous nelle tre aree di degustazione: la Casa del Cous Cous Al Waha, gestita dallo chef Peppe Buffa, la Casa del Cous Cous sanvitese, gestita dallo chef Peppe Salmeri e la Casa del Cous Cous dal mondo, gestita dalla chef Piera Spagnolo. Novità 2022 saranno i “Talk & Music”, incontri e interviste che vedranno protagonisti Ermal Meta e Piero Pelù, in un dialogo alla loro scoperta e riscoperta oltre la musica. Ad animare le nottate di San Vito Lo Capo, infine, artisti come Dargen D’Amico, Eugenio Bennato, Antonella Ruggiero ed Ermal Meta.

