“Gelaterie d’Italia” 2025 by Gambero Rosso: le migliori 72 premiate con i “Tre Coni”

Con un volume d’affari di quasi 5 miliardi di euro, oltre 39.000 esercizi tra gelaterie, bar-gelaterie e gelaterie-pasticcerie e un impiego di oltre 90.000 addetti, il gelato artigianale si conferma un’eccellenza del made in Italy e un pilastro dei consumi alimentari fuori casa. Ad identificarne i migliori interpreti e i trend del futuro nell’ottica della sostenibilità e della salubrità, è la guida “Gelaterie d’Italia” 2025 del Gambero Rosso presentata al “Sigep World”, il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè, giunto alla sua edizione n. 46, la più grande di sempre (con 1.300 brand e la partecipazione di oltre 3.000 buyer internazionali), in programma alla Fiera di Rimini fino a domani. Guida che premia le 72 migliori gelaterie che hanno conquistato il massimo riconoscimento dei “Tre Coni”, con 6 new entry: Gelato Contadino (Bergamo), Mille (Verolanuova, Brescia), Maritozzi e Gelato di Barbara e Renato (Bologna), Gelato Crispini (Spoleto), Mokambo (Ruvo di Puglia, Bari), e La Cremeria Vitaro (Rende, Cosenza). La Lombardia è la regione con più gelaterie da “Tre Coni” (14), registrando due new entry, davanti a Piemonte ed Emilia-Romagna a pari merito con 10, mentre il Lazio si fregia di 8 premiati con il massimo punteggio. Sono 86, invece, le nuove gelaterie entrate in guida quest’anno (559 quelle recensite sulle 550 dell’edizione 2024).

“La guida racconta un mondo in grande evoluzione, in linea con il gusto attuale: meno colori radioattivi, zuccheri contenuti, maggiore attenzione alla materia prima e alla salubrità. Il gelato del futuro sarà sempre più al servizio del territorio di riferimento, servito in cono o coppetta”, commenta Lorenzo Ruggeri, direttore responsabile Gambero Rosso.

Tra i premi speciali, quello per il “Gelatiere Emergente” va a Maria Teresa di Fraia di Gelati Radicali ad Ancona; il “Premio sostenibilità” va alla gelateria romana DaRe, e il “Miglior gelato al cioccolato” è quello di Gelateria San Gottardo a Borgomanero (Novara); il “Miglior gelato alla crema” si mangia da Zampolli a Trieste, mentre il “Miglior gelato gastronomico” da Gelateria Panna & Storti a Romano d’Ezzelino (Vicenza), da Teatro del Gelato a Sant’Agostino (Ferrara), e da Gelizioso a Sarno (Salerno); nella “Valorizzazione delle Filiere” premiate Nonna Papera a Cantù (Como), Mario Magrini a Roseto degli Abruzzi (Teramo), e L’Artigianale a Pozzallo (Ragusa).

Focus - I “Tre Coni” della guida “Gelaterie d’Italia” 2025 by Gambero Rosso

Piemonte

“Canelin” ad Acqui Terme

“Marco Serra Gelatiere” a Carignano

“Alberto Marchetti” a Torino

“Aria” a Torino

“Gelati d’Antan” a Torino

“La Tosca” a Torino

“Mara dei Boschi” a Torino

“Nivà” a Torino

“Ottimo! Buono non basta” a Torino

“Soban” a Valenza

Liguria

“Cremeria Spinola” a Chiavari

“Profumo” a Genova

Lombardia

“La Pasqualina” ad Almenno San Bartolomeo

“Il Gelato Contadino” a Bergamo

“Il Dolce Sogno” a Busto Arsizio

“Artico” a Milano

“Ciacco” a Milano

“Crema” a Milano

“Lo Gnomo Gelato” a Milano

“Pavé - Gelati & Granite” a Milano

“Terra Gelato” a Milano

“Chantilly” a Moglia

“L’Albero dei gelati” a Monza

“Sir Oliver” a Novate Milanese

“Pallini” a Seregno

“Mille” a Verolanuova

Veneto

“Gelateria Naturale Scaldaferro” a Dolo

“Golosi di Natura” a Gazzo

“Chocolat” a Mestre

“Marisa” a San Giorgio Delle Pertiche

“Dassie - Vero Gelato Artigiano” a Treviso

“Zeno Gelato e Cioccolato” a Verona

Friuli Venezia Giulia

“Timballo” a Udine

Emilia-Romagna

“Cremeria Santo Stefano” a Bologna

“Cremeria Scirocco” a Bologna

“Maritozzi e Gelato di Barbara e Renato” a Bologna

“Stefino” a Bologna

“Magritte - Gelati al cubo” a Fidenza

“Bloom” a Modena

“Ciacco” a Parma

“Cremeria Capolinea” a Reggio Emilia

“Sanelli” a Salsomaggiore Terme

“Il Teatro del Gelato” a Sant’Agostino

Toscana

“Gelateria della Passera” a Firenze

“I Gelati del Bondi” a Firenze

“De’ Coltelli” a Pisa

“Gelateria Dondoli” a San Gimignano

Marche

“Gelateria Quattrini” a Falconara Marittima

“Paolo Brunelli” a Senigallia

Umbria

“Gelati Crispini” a Spoleto

Lazio

“Tonka” ad Aprilia

“Gretel Factory” a Formia

“Fatamorgana” a Roma

“Il Cannolo Siciliano” a Roma

“La Gourmandise” a Roma

“Otaleg!” a Roma

“Stefano Ferrara Gelateria” a Roma

“Torcè” a Roma

Abruzzo

“Gelaterie Duomo - Il Paradiso del Gelato” a L’Aquila

Campania

“Di Matteo” a Torchiara

“Cremeria Gabriele” a Vico Equense

Puglia

“Michel” a Peschici

“Mokambo” a Ruvo di Puglia

“G&co” a Tricase

Basilicata

Officine del gusto a Pignola

Calabria

“Gelato Cesare” a Reggio Calabria

Sicilia

“Siké Gelato” a Milazzo

“Cappadonia Gelati” a Palermo

“Santo Musumeci” a Randazzo

Sardegna

“I Fenu Gelateria e Pasticceria” a Cagliari

“Dolci Sfizi” a Macomer

