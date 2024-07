Gelato-mania, il +30% di prezzi nel triennio 2021-2023 non ferma l’amore per il dolce dell’estate

Con l’arrivo del torrido clima estivo, per la stragrande maggioranza degli italiani il gelato è il compagno ideale, come abbiamo raccontato anche su WineNews, ma secondo la rilevazione del Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), che ha elaborato i dati pubblicati sull’apposito osservatorio del Ministero delle Imprese e del made in Italy confrontando i prezzi attuali di una vaschetta di gelato da 1 kg in tutte le città italiane con quelli in vigore nel 2021, per questo dolce rimedio il prezzo è più che mai salato: i prezzi dei gelati, infatti, in 3 anni sono rincarati di quasi il 30%. Se, infatti, il prezzo medio del gelato industriale in vaschetta, in Italia, si attesta oggi a 5,86 euro al chilo contro i 4,52 euro/kg del 2021 (+29,6% in tre anni) con aumenti quasi doppi rispetto al tasso di inflazione, che tra il 2021 ed il 2023 si è attestata al 15,7%, la situazione nel settore dei gelati artigianali non è certo migliore con prezzi che variano dai 20 ai 28 euro al kg (tra +20% e +30% sul 2021), come i 2,7 euro per un cono piccolo, in media, che arrivano a sfiorare i 5 euro in alcune gelaterie del centro storico di Roma.

“Alla base dei forti rincari del gelato in Italia vi sono solo in parte gli incrementi delle quotazioni delle materie prime, dal cacao allo zucchero, che hanno influito sui costi a carico dei produttori - spiega il presidente del comitato scientifico Crc, Furio Truzzi - gli aumenti sono semmai da attribuire ad una domanda in costante crescita, spinta anche dai turisti stranieri, al punto che per questa estate si prevedono consumi in salita del +6% con punte del +12% nelle città d’arte. Un business quello del gelato che sfiora in Italia i 2 miliardi di euro per quello industriale, con consumi pro-capite pari a 2,14 kg, e raggiunge i 3 miliardi per quello artigianale, dove la spesa annua è salita a 43 euro a cittadino”.

Copyright © 2000/2024