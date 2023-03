“Generazione Terra”, da Ismea 60 milioni ai giovani per acquistare o ampliare terreni agricoli

Non è una novità che il feeling tra le nuove generazioni e le campagne sia tornato forte. Lo dicono i numeri, visto che tra le imprese guidate da giovani in Italia crescono solo quelle agricole (+1% negli ultimi 10 anni) con oltre 55.000 gli “under 35” che hanno scelto di costruirsi un futuro investendo nella terra: dalla coltivazione all’allevamento, dall’agriturismo alle vendite dirette fino alle bioenergie e all’economia green. Un interesse che porta anche ad investire in agricoltura, settore in cui in molti vedono un futuro. Lo dimostra il successo di “Generazione Terra”, il nuovo strumento fondiario di Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) rivolto ai giovani che in un solo mese dall’apertura dello sportello per la presentazione delle domande ha già esaurito l’intera dotazione finanziaria, pari a 60 milioni di euro.

“Generazione Terra” finanzia fino al 100% del prezzo di acquisto di un terreno agricolo da parte di giovani che intendono ampliare la superficie della propria azienda agricola, acquistare un terreno già condotto in affitto o comodato d’uso ovvero avviare una nuova iniziativa imprenditoriale in agricoltura. Una misura che riguarda 100.000 ettari di terreni agricoli in tutta Italia.

Oltre il 60% delle domande sono arrivate da giovani che intendono avviare un’iniziativa imprenditoriale in agricoltura. Sono i cosiddetti startupper, con o senza esperienza pregressa nel settore, ma in quest’ultimo caso in possesso di un titolo di studio superiore in campo agrario o di una laurea. Numerosa la partecipazione anche di giovani già attivi in agricoltura che, grazie alle novità introdotte dalla misura, potranno acquistare terreni funzionali alla crescita della propria azienda agricola. Da rilevare anche l’omogenea distribuzione territoriale, con una quota quasi paritaria di domande provenienti dal Centro-Nord e dal Sud-Isole, a dimostrazione che la voglia di agricoltura accomuna l’intero Stivale.

Un interesse, quello verso “Generazione Terra”, che non riflette solo la volontà di tanti giovani di investire il proprio futuro in agricoltura ma anche il bisogno di strumenti che agevolino l’accesso al capitale fondiario. L’acquisto della terra è tuttora in Italia una delle più grandi barriere che un giovane deve superare per diventare imprenditore agricolo e di conseguenza è un freno a ogni processo di ricambio generazionale e innovazione in un settore che vede ridurre progressivamente la presenza degli under 40 tra i capo azienda.

L’impegno di Ismea nell’agevolare l’accesso alla terra e la mobilità fondiaria proseguirà. Il 7 marzo aprirà l’edizione n. 6 della Banca Nazionale delle Terre Agricole, che ogni anno mira a reimmettere nel circuito produttivo migliaia di ettari di terreni agricoli e che, in questa edizione, presenterà alcune novità.

Copyright © 2000/2023