Giornata Mondiale della Biodiversità, Italia leader in Europa per specie vegetali e animali

Un terzo delle specie animali e la metà di quelle vegetali vivono nel nostro territorio nazionale. L’Italia è il Paese leader in Europa nella biodiversità, per la varietà di organismi viventi nelle loro diverse forme e nei rispettivi ecosistemi. Lo rivela Coldiretti attraverso un’analisi su dati Cbd diffusa per la Giornata Mondiale della Biodiversità che si festeggia, domani, 22 maggio. Il nostro Paese vanta oltre 58.000 specie faunistiche e 6.700 specie di piante, di cui rispettivamente il 30% e il 15% vivono praticamente solo in Italia. Ma l’organizzazione agricola lancia anche un campanello di allarme: il nostro patrimonio culturale, ambientale ed economico è costantemente a rischio.

Il patrimonio culturale, ambientale ed economico italiano va tutelato dai pericoli del cambiamento climatico, del consumo di suolo, ma anche dall’omologazione e dalla standardizzazione delle produzioni a livello internazionale che, nell’ultimo secolo, hanno causato la scomparsa di tre frutti su quattro. A dimostrazione di ciò, si legge nel documento di Coldiretti, il 52% degli italiani chiede allo Stato di investire con urgenza in misure di sostegno agli agricoltori per la salvaguardia della biodiversità.

Negli ultimi anni si sono moltiplicate le iniziative di recupero delle varietà vegetali e animali, scrive Coldiretti, dai semi antichi ai frutti, come nel caso del progetto Arbor, promosso da Campagna Amica con Fondazione Una, Associazione Patriarchi d’Italia e Ab-Agrivenatoria Biodiversitalia. O come l’Associazione italiana Allevatori (Aia) che promuove, attraverso il Progetto Leo, acronimo di “Livestock Environment Opendata”, la valorizzazione di ben 58 razze bovine per un totale di oltre 3 milioni e 130.000 animali, 46 ovine con oltre 52.000 e 800 animali e 38 caprine con 121.000 animali. Ma un’azione di recupero importante della biodiversità si deve in Italia ai nuovi sbocchi commerciali creati dai mercati degli agricoltori e dalle fattorie di Campagna Amica attivi in tutte le Regioni e che hanno offerto opportunità economiche agli allevatori e ai coltivatori di varietà e razze a rischio di estinzione, che altrimenti non sarebbero mai sopravvissute alle regole delle moderne forme di distribuzione.

