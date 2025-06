“Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare”: ogni anno si ammalano 600 milioni di persone

Ogni anno, 600 milioni di persone nel mondo si ammalano, e si verificano 420.000 decessi a causa di alimenti contaminati. È questo uno dei dati più allarmanti diffusi dall’Organizzazione Mondiale della Salute (Oms), in occasione della “Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare” (World Food Safety Day), che si celebra domani, 7 giugno, promossa dall’Oms e dalla Fao allo scopo di accrescere la consapevolezza dei cittadini sull’importanza della sicurezza alimentare e la tutela della salute umana.

Tra i rischi legati alle malattie a trasmissione alimentare, secondo l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), ci sono quelli derivanti dagli alimenti di origine vegetale, meglio conosciuti come Anoa, e dagli additivi. Per questo, proprio per aumentare la consapevolezza pubblica sui rischi legati alle malattie alimentari, l’Efsa, in collaborazione con il Ministero della Salute, ha lanciato la campagna di comunicazione Safe2Eat, chemira a rafforzare la fiducia dei consumatori nella sicurezza alimentare nell’Unione Europea, offrendo informazioni chiare e scientificamente fondate. L’obiettivo è duplice: da un lato, informare e sensibilizzare i cittadini italiani sulle corrette pratiche di preparazione e conservazione degli alimenti; dall’altro, valorizzare il ruolo della scienza e delle linee guida elaborate dagli esperti Efsa, che garantiscono la qualità e la sicurezza del cibo che arriva sulle nostre tavole. Quest’anno la campagna ha raggiunto un traguardo significativo, estendendosi a 23 Paesi europei, in crescita dai 18 coinvolti nel 2024. Un’espansione che testimonia l’impegno crescente nel fornire ai cittadini strumenti utili per compiere scelte alimentari consapevoli e sicure, ogni giorno, spiega Efsa. In particolare, basandosi sui risultati ottenuti lo scorso anno, nel 2025 la campagna Safe2Eat si prefigge di migliorare il suo impatto ampliando la sua presenza a 23 Paesi, compresi cinque nuovi partecipanti, allargando il raggio d’azione e la diffusione della campagna in Europa; affrontando le preoccupazioni principali dei consumatori riguardo alla sicurezza alimentare, tra cui il ruolo della scienza nel garantire alimenti sicuri, l’importanza di un’etichettatura alimentare chiara e i benefici di ridurre gli sprechi alimentari; e migliorando l’accessibilità delle informazioni sulla sicurezza alimentare attraverso risorse nuove e di facile comprensione su misura delle diverse fasce di età e dei contesti culturali.

“Poiché i consumatori europei devono muoversi all’interno di un panorama alimentare complesso, risulta fondamentale metterli nella condizione di fare scelte informate - afferma Bernhard Url, direttore esecutivo Efsa - la campagna Safe2Eat getta un ponte tra la scienza della sicurezza alimentare e le decisioni quotidiane, offrendo informazioni chiare e pratiche che contribuiscono a consolidare la fiducia dei consumatori. Con l’allargamento volto a comprendere ancora più Paesi nel 2025, compiamo un ulteriore passo in avanti per garantire che ogni singola persona possa accedere a orientamenti attendibili e supportati scientificamente sulla sicurezza alimentare”, conclude Url.

Copyright © 2000/2025