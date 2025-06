Gommose, morbide o lisce: 3 ragazzi su 4 della Gen Z mangiano caramelle, un prodotto senza tempo

La Generazione Z vive tra smartphone e Ai, ma non smette di mangiare caramelle: un prodotto senza tempo, in grado di attraversare gli anni e le generazioni, tanto che 3 ragazzi su 4 le consumano e oltre la metà di loro (56%), lo fa spesso. La preferenza (39%) va ai gusti agrumati, mentre per quanto riguarda le texture tra le più apprezzate troviamo al primo posto quelle gommose (48%), seguite dalle morbide (42%) e dalle lisce (38%). L’aspetto affettivo e nostalgico è ciò che rende le caramelle speciali per molti giovani: per 4 italiani su 10 della Gen Z (40%) è proprio il legame con i ricordi d’infanzia a rappresentare la principale ragione del loro fascino senza tempo. Lo rivela un’indagine commissionata da Unione Italiana Food ad AstraRicerche, in occasione del “Candy Month”, che si celebra a giugno, una ricorrenza nata nel 1974 negli Stati Uniti.

In fatto di caramelle alla Gen Z piace sperimentare: valicare i confini del consueto e provare nuove esperienze è un tratto peculiare delle nuove generazioni, e non sorprende quindi che i gusti internazionali, provenienti da ogni parte del mondo, vadano per la maggiore. Molto apprezzate sono infatti le note fresche ed esotiche dei sapori tropicali, scelte dal 35% dei giovani consumatori. Le caramelle sono considerate un prodotto intramontabile, grazie soprattutto al loro forte legame con la memoria e i ricordi d’infanzia. Questo aspetto affettivo e nostalgico rappresenta il principale motivo del loro fascino senza tempo per 4 italiani su 10 appartenenti alla Gen Z (40%), a fronte di una media nazionale del 33%. Ma non è solo una questione di emozioni, anche l’occhio vuole la sua parte: il packaging delle caramelle, da sempre curato e accattivante, gioca un ruolo importante nell’attrattiva del prodotto. Non a caso, il 35% dei giovani della Gen Z dichiara di preferire le caramelle confezionate in busta, un formato pratico e visivamente gradevole.

Le caramelle, quindi, continuano a confermarsi un caposaldo del made in Italy alimentare, caratterizzate da tratti distintivi che non hanno eguali nel mondo. Ad oggi sono presenti sul mercato una vasta gamma di varianti con gusti e texture che si adattano a diversi stili di consumo. A partire da quelle ripiene, pensate per coloro che prediligono i prodotti nostrani, dato che sono una tipica produzione italiana. Per gli amanti del latte invece ci sono le mou, realizzate con panna o con crema di latte. Le gommose, invece, sono caratterizzate dalla loro inconfondibile morbidezza ed elasticità e hanno come ingrediente principale la gomma arabica, ottenuta dalla corteccia di un’acacia che cresce in Africa. Le gelatine alla frutta sono apprezzate per il loro gusto e per la pectina, che ne caratterizza la particolare consistenza. Infine, non possono mancare le classiche caramelle dure, che devono la loro consistenza compatta e la superficie perfettamente liscia alla combinazione di saccarosio e glucosio, ingredienti chiave per evitare screpolature.

Copyright © 2000/2025