Grana Padano, cresce l’export nel 2024 (+9,15%). La Premier Giorgia Meloni: “prodotto simbolo”

“Grazie, grazie davvero, per il lavoro che fate ogni giorno per valorizzare, in Italia e nel mondo, uno dei prodotti simbolo del nostro made in Italy, grazie per il contributo che date per rendere il settore agroalimentare italiano sempre più forte e in grado di conquistare i mercati”. Inizia con un ringraziamento al presidente Renato Zaghini, al dg Stefano Berni e a tutte le aziende e i lavoratori della filiera, il videomessaggio di saluto del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che, oggi, si trova impegnata a Washington nell’atteso vertice con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, al Consorzio del Grana Padano. Che, nell’Assemblea Generale, ieri, al Centro Fiere di Montichiari, con la partecipazione del Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha celebrato un 2024 importante e l’anniversario n. 70 dalla fondazione del Consorzio di tutela del formaggio Dop più consumato nel mondo. Meloni ha aggiunto che “il Made in Italy agroalimentare è un pilastro della nostra economia. Con quasi 70 miliardi di euro, è una delle voci più significative del nostro export e ha un impatto ovviamente rilevante non solo sul Prodotto Interno Lordo ma anche sull’immagine globale dell’Italia.

Il nostro cibo è sinonimo di eccellenza e il Grana Padano ne è una delle espressioni più riconosciute, più apprezzate, insieme a tutto il sistema delle Indicazioni geografiche. Il Grana Padano si può fare solo in Italia, solo dalla vostra sapienza, con il nostro latte e con la qualità che solo l’Italia può garantire. Non ci sono alternative. Siamo determinati a proteggere i nostri prodotti e le nostre denominazioni contro le contraffazioni, l’agropirateria, l’Italian Sounding, fenomeno odioso che ci porta via 120 miliardi di euro di valore ogni anno e tantissimi posti di lavoro”.

Con ben 135 caseifici produttori, per oltre 5,6 milioni di forme prodotte, un export in crescita, il Grana Padano ha messo in archivio un 2024 sicuramente positivo. Per quanto riguarda l’andamento del mercato nazionale dei formaggi duri tipici italiani, nel 2024 ha registrato un volume di 142.000 tonnellate ed il Grana Padano si è confermato leader con una quota del 42,5% con un prezzo medio di circa 17 euro al kg. Dopo l’andamento particolarmente positivo registrato nel 2023, l’export di Grana Padano ha continuato a crescere anche nel 2024 raggiungendo le 2.685.542 forme esportate. L’incremento del 9,15% su base annua riflette una crescita solida e omogenea nei principali mercati di riferimento. Il 51,8% della produzione marchiata nel 2024 è stata destinata ai mercati esteri. L’Europa con 2.204.482 forme ha assorbito oltre l’82% delle esportazioni con la Germania leader (633.718 forme, +8,12%) davanti alla Francia (319.205 forme, +10,55%). Nel resto del mondo, i mercati presentano un incremento del 10,18% per un volume complessivo di 668.593 forme. Un risultato trainato, in particolare, dagli Stati Uniti (+10,53% pari ad un volume di 215.037 forme), terzo mercato estero per il Grana Padano.

Copyright © 2000/2025