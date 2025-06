Grandi chef per i bambini del Meyer: raccolti 40.000 euro alla cena di beneficienza a Il Borro

Quando la solidarietà incontra la grande cucina: saranno destinati a sostenere i progetti chirurgici e oncologici della Fondazione Meyer di Firenze, punto di riferimento nazionale d’eccellenza nella cura pediatrica, i 40.000 euro raccolti dall’evento “Sotto delle Buone Stelle” by “Chefs for Life” - iniziativa benefica ideata da Diego Toscani e Ljubica Komlenic, che da 7 anni coniuga eccellenza gastronomica e impegno sociale - ospitato nella tenuta toscana Il Borro Relais & Châteaux della famiglia di Ferruccio Ferragamo.

Dopo l’aperitivo nella cantina storica, accompagnato dai vini e dai prodotti del territorio, gli ospiti hanno potuto assaggiare le proposte preparate dai tanti chef coinvolti, per poi prendere parte ad una raffinata cena placée firmata da Philippe Léveillé, Bobo Cerea, Loretta Fanella, Debora Vena e dal padrone di casa Andrea Campani affiancato da Andrea Godi. La serata ha potuto contare anche sulla professionalità dei giovani talenti di Alma, la più importante Scuola di Cucina Italiana a livello internazionale. Cuore della serata l’asta benefica, condotta con ironia dal celebre macellaio toscano Dario Cecchini, che ha saputo coinvolgere, divertire e conquistare in una vera e propria maratona di generosità. Tra i lotti in palio, la magnum personalizzata di Villa Franciacorta con il logo “Chefs for Life” e Fondazione Meyer, una cena per due al Salotto Portinari di Vito Mollica, un’esperienza “Chef a domicilio” per otto persone firmata da Andrea Campani e Matteo Donati, e un soggiorno per due persone a Il Borro con cena presso l’Osteria del Borro. Pezzo clou dell’asta, la racchetta autografata del campione Jannik Sinner, aggiudicata dal padrone di casa Ferruccio Ferragamo. “Per noi è un orgoglio essere presenti. Serate come questa ci consentono di fare bene e di farlo prima, risolvendo i problemi di salute dei nostri bambini. Il Meyer si sta impegnando tanto nella ricerca scientifica: ci portiamo a casa il vostro affetto, la vostra gratitudine, ma anche la responsabilità di tradurre tutto questo in risultati concreti” ha detto Alessandro Benedetti, segretario generale Fondazione Meyer.

Il prossimo appuntamento con la solidarietà è il 12 giugno nella Tenuta Sei Ore di Gambara (Brescia), con una cena stellata a più mani a sostegno del progetto “SuperSonic Mach30 V4.2”, innovativa apparecchiatura diagnostica destinata al Servizio di Radiologia Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini di Brescia. L’evento sarà realizzato in collaborazione con Jre - Jeunes Restaurateurs, collettivo internazionale che unisce cucina gourmet e sostenibilità.

