Guida Michelin: l’8 novembre, in Franciacorta, la “Michelin Star Revelation 2023 Italia”

Chi aspetta le conferme, chi attende le novità: tra i protagonisti della ristorazione italiana ed i gourmand del Belpaese e del mondo cresce l’attesa per la “Michelin Star Revelation 2023 Italia”, che sarà di scena l’8 novembre in Franciacorta, a Corte Franca, al Relais Franciacorta, in uno dei territori d’eccellenza della spumantistica Italia, con il Consorzio del Franciacorta, guidato da Silvano Brescianini, partner ufficiale della Michelin. Chissà se gli 11 ristoranti “Tre Stelle” cresceranno per numero (in un parterre che ad oggi va dal Mudec di Milano di Enrico Bartolini all’Uliassi a Senigallia di Mauro Uliassi, dal St. Hubertus di Norbert Niederkofler a San Cassiano, al Piazza Duomo di Alba di Enrico Crippa, dal Da Vittorio a Brusaporto dei fratelli Cerea, al Dal Pescatore a Canneto sull’Oglio della famiglia Santini, dal Reale a Castel di Sangro di Niko Romito, all’Enoteca Pinchiorri a Firenze di Giorgio Pinchiorri e Annie Féolde, dall’Osteria Francescana di Modena di Massimo Bottura, a La Pergola del Rome Cavalieri di Heinz Beck, a Le Calandre di Rubano dei fratelli Alajmo), e se, come successo con costanza in questi anni, saranno di più, alla fine, i ristoranti stellati d’Italia (378 quelli della guida 2022).

Intanto, la “Rossa” ha annunciato, oggi, i 29 nuovi Bib Gourmand, portando così a 257 i ristoranti indicati dalla faccia sorridente di “Bibendum”, alias “l’omino Michelin”, che identifica i locali che, secondo gli ispettori della Michelin, propongono “una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo ad un ottimo rapporto qualità-prezzo” (al top tra le Regioni, l’Emilia Romagna con 32, la Lombardia con 30 ed il Piemonte con 29). “Sono molte le novità della selezione 2023 dei Bib Gourmand, che mostrano, così, il dinamismo del settore. Un’ampia e varia offerta gastronomica, che va da una cucina più tradizionale, come il Vascello d’Oro a Carrù, ad osterie dai menù più creativi e altrettanto golosi, come il FØRMA Contemporary Restaurant a L’Aquila, alle proposte come quella asiatica al Nida di Lucca. La regione più dinamica è il Lazio, mentre l’Emilia-Romagna si conferma la regione con più Bib Gourmand”, sottolinea Sergio Lovrinovich, direttore della Guida Michelin Italia.

Focus - La Guida Michelin Italia 2023: ecco i 29 nuovi Bib Gourmand

Vascello d’Oro - Carrù

Ai Burattini - Adrara San Martino

Osteria del Miglio 2.10 - Pieve San Giacomo

Maso Palù - Brentonico

Boivin - Levico Terme

Locanda Moscal - Affi

Dalla Rosa Alda - San Giorgio di Valpolicella

Osteria Mondo d’Oro - Verona

Osteria dai Coghi - Villa Albarè

Ahimè - Bologna

Osteria La Solita zuppa - Chiusi

Nida - Lucca

Futura Osteria - Monteriggioni

Da Pode - San Gigmignano

Sot’ajarchi - Ancona

Cile’s - Fano Osteria Zanchetti - Fossombrone

FØRMA contemporary restaurant - L’Aquila

Nole - Pescara

Forma - Civitavecchia

QuarantunoDodici - Fiumicino

Osteria della Trippa - Roma

Romanè - Roma

53 Untitled - Roma

Namo Ristobottega - Tarquinia

La Locanda Gesù Vecchio - Napoli

Casa Gallo - Pompei

Coquus - Lucera

Trattoria Margherita - Arborea

Copyright © 2000/2022