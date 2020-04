“Guida Terre d’Olio” 2020: Mazzocolin (Fèlsina) personaggio dell’anno. Toscana regina dell’oro verde

Quali sono i migliori oli extravergine d’oliva d’Italia? Un aiuto per rispondere a questa domanda arriva dalla “Guida Terre d’olio” 2020. Partiamo dai premi speciali: due sono delle novità, ovvero l’“Oleologo dell’Anno”, assegnato a Luca Mencaglia, e quello di “Personaggio dell’Anno”, dato a Giuseppe Mazzocolin dell’azienda del Chianti Classico Fèlsina, che è anche un nome storico della Toscana enoica, nel Chianti Classica. L’Enoteca Pinchiorri di Firenze, tempio della ristorazione, del vino e della gastronomia italiana e non solo, si è invece aggiudicata il “Riconoscimento Giancarlo Bini” (primo sommelier dell’olio italiano, che ebbe il coraggio di selezionare ben 107 oli nel suo carrello all’interno del Ristorante Ombrone, a Grosseto). Allo chef Marco Stabile, di un altro ristorante fiorentino, l’Ora d’Aria, è stato assegnato il “Riconoscimento Sauro Brunicardi” (compianto chef lucchese all’avanguardia sul tema olio evo).

Quest’anno sono state 26 le nuove “Corone Maestro d’Olio” assegnate rispettivamente a quei 22 produttori che, nell’ultima campagna olearia, si sono particolarmente distinti per la qualità dei loro extravergine. Le regioni maggiormente rappresentate sono la Toscana (5 aziende premiate), il Lazio (4), poi Puglia ed Umbria (3), che precedono Sardegna e Calabria (2) e, infine, Abruzzo, Campania e Sicilia (1).

La guida Terre d’Olio 2020, edizione n. 8, raccoglie il meglio del panorama olivicolo nazionale, con 128 aziende e 256 oli selezionati. Ad ogni realtà sono dedicate due pagine, nelle quali, oltre alla descrizione dell’attività e dei suoi prodotti, viene raccontato il territorio circostante, con consigli sui luoghi da visitare e sugli acquisti a tema enogastronomico da fare. Inoltre, i produttori suggeriscono una ricetta del posto da rifare a casa in cui è ovviamente protagonista assoluto l’extravergine.

“Anche, e soprattutto in questo momento, c’è bisogno - sottolinea Fausto Borella, presidente dell’Accademia Maestro d’Olio, ente che cura il libro/guida - di sostenere l’olio italiano, artigianale e di qualità. Sono convinto che, finita l’emergenza in corso, speriamo davvero al più presto, scoprire le bellezze e le bontà del nostro Paese sarà per tutti una gioia ancora più grande”.

Focus - Le Corone Maestro d’Olio 2020

Abruzzo

Tommaso Masciantonio. Monocultivar Intosso

Calabria

Fratelli Renzo. OrOlio Limited Edition

Sorelle Garzo. Dolciterre Monocultivar Ottobratica

Campania

Fattoria Ambrosio. Olio Crux

Lazio

Mario Camerota. Olio Mamurranum

Alfredo Cetrone. Olio Cetrone In

Ione Zobbi. Olio Forte & Eccelso

Boni Francesca. Olio Traldi Athos

Puglia

Olio Intini. Monocultivar Coratina

Armonie Italiane - Masseria Faraona. Olio Coratina

Sabino Leone. Olio La Patràun

Sardegna

Il Giglio Agriturismo. Olio TresLizos

Accademia Olearia. Olio Riserva del Produttore Dop Sardegna Fruttato Verde

Sicilia

Frantoio Galioto. Monocultivar Moresca

Toscana

Fattoria Ramerino. Monocultivar Frantoio

Fattoria di Maiano. Olio Laudemio

Giacomo Grassi. Olio Il Sogno del Pinzimonio

Talente. Olio Cassiano Igp Toscano

Scovaventi Agricola. Olio Ostro

Umbria

Giulio Mannelli. Monocultivar d’Ascolana

Decimi. Olio Emozione

Marfuga. Olio Marfuga Riserva Dop Umbria Colli Assisi

