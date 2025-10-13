Guida “Vini d’Italia” 2026 by Gambero Rosso: ecco i premi speciali ed i “Tre Bicchieri”

Il Gruppo Alejandro Bulgheroni Family Vineyards, dell’imprenditore argentino Alejandro Bulgheroni, forte di 4 cantine in Toscana (Dievole in Chianti Classico, Tenuta le Colonne e Tenuta Meraviglia a Bolgheri, e Podere Brizio - Poggio Landi a Montalcino, ndr), è l’Azienda dell’Anno, mentre il Premio Speciale Giovani Produttori dell’Anno è andato a Davide Zoppi e Giuseppe Luciano Aieta di Cà du Ferrà, voluto dalla Banca d’Asti (ideatrice di un programma innovativo sul credito, rivolto alle aziende agricole e vitivinicole); tra i vini, il Rosso dell’Anno è il Brunello di Montalcino 2020 di Giodo dell’enologo Carlo Ferrini e della figlia Bianca; il Bianco dell’Anno è il Roero Arneis Incisa Riserva 2020 di Monchiero Carbone, guidata da Francesco Monchiero; le Bollicine dell’Anno sono il Franciacorta Brut Nature 2021 di Bosio; il Rosato dell’Anno è il Cerasuolo d’Abruzzo Baldovino 2024 di Tenuta I Fauri; il Vino da Meditazione dell’Anno è il Lina Passito 2023 della cantina marchigiana Santa Barbara; e il vino dal Miglior Rapporto Qualità-Prezzo porta in Calabria grazie al Cirò Bianco Mare Chiaro 2024 di Ippolito 1845. Ancora, Francesco Carfagna della cantina Altura all’Isola del Giglio, è il Vignaiolo dell’Anno; la Cantina Cooperativa dell’Anno è La Guardiense in Campania; la Cantina Emergente è Torre Zambra in Abruzzo; il Premio Progetto Solidale va ad una cantina di Salina, Nino Caravaglio, ed il Premio per la Vitivinicoltura Sostenibile, sponsorizzato da Zignago Vetro, è per la cantina umbra Antonelli - San Marco. Sono i premi speciali della guida “Vini d’Italia” 2026 del Gambero Rosso, presentata nei giorni scorsi a La Nuvola di Roma, ed edizione n. 39 di un volume che nasce dal lavoro di oltre 70 collaboratori, che è “la “memoria storica” del vino italiano moderno e rappresenta da quasi un quarantennio la guida più aggiornata, diffusa e completa per gli appassionati del settore. In totale - spiega una nota - sono stati circa 40.000 i vini assaggiati”, e oltre 500 hanno ottenuto il massimo riconoscimento, i “Tre Bicchieri”.

“Mentre sono 1.800 i “Due Bicchieri Rossi”, a conferma di una qualità crescente del vino italiano. Rinnovato anche quest’anno il progetto dei “Vini Rari”, grazie ad una carta di 50 fantastiche bottiglie prodotte entro le 3.000 unità che esaltano vitigni rari, singole parcelle e progetti unici e irripetibili. Il ritratto dell’Italia del vino della guida racconta un panorama complesso e di grande vitalità, ben testimoniato dalle 50 cantine che per la prima volta raggiungono il massimo traguardo dei Tre Bicchieri”, spiega il Gambero Rosso.

“Non presentiamo solo una guida, ma un messaggio: il vino è incontro, curiosità, cultura. È parte della nostra ricchezza e oggi ha bisogno di un nuovo entusiasmo. Il vino italiano di qualità è in salute, lo dimostrano gli assaggi: si cercano sempre più modelli indipendenti, frutto di ricerca, conoscenza e innovazione”, ha commentato Lorenzo Ruggeri, direttore responsabile Gambero Rosso.

Focus - Tutti i “Tre Bicchieri” della guida “Vini d’Italia” 2026 del Gambero Rosso

Valle d’Aosta

Sopraquota 900 2023 Rosset Terroir

Vda Chardonnay Cuvée Bois 2023 Les Crêtes

VdA Chardonnay Mains et Cœur 2023 Maison Anselmet

VdA Pinot Noir L’Emerico 2022 Elio Ottin

VdA Rosso Coteau Barrage 2023 Lo Triolet

Piemonte

Alta Langa Extra Brut Bera Blanc 2021 Bera

Alta Langa Extra Brut Blanc de Noir 2021 Colombo - Cascina Pastori

Alta Langa Extra Brut Rosé Caterina Rivella Riserva 2018 Marcalberto

Alta Langa Pas Dosé Sboccatura Tardiva Zero Riserva 2019 Enrico Serafino

Barbaresco Asili Riserva 2020 Ca’ del Baio

Barbaresco Asili Riserva 2020 Bruno Giacosa

Barbaresco Bricco di Treiso Il Bricco 2021 Pio Cesare

Barbaresco Currà 2020 Sottimano

Barbaresco Iago 2022 Mura Mura

Barbaresco Rio Sordo 2022 Cascina delle Rose

Barbaresco Rombone 2021 Fiorenzo Nada

Barbaresco Rose delle Casasse Riserva 2019 Cascina Baricchi

Barbaresco Serraboella Sorì Paitin V. V. Riserva 2020 Paitin

Barbaresco Sorì Tildin 2022 Gaja

Barbera d’Asti La Bigia 2023 Luigi Spertino

Barbera d’Asti Lavignone 2024 Pico Maccario

Barbera d’Asti Superiore Colli Astiani Viti Centenarie 2021 Ferraris Agricola

Barbera d’Asti Superiore La Luna e i Falò 2023 Vite Colte

Barbera d’Asti V. V. 50 2023 Vinchio Vaglio

Barbera del Monferrato Superiore Adamant 2021 Paolo Angelini

Barbera del Monferrato Superiore Giulin 2023 Accornero Giulio e Figli

Barbera d’Asti Superiore Genio 2023 Gianni Doglia

Barolo Arborina 2021 Elio Altare

Barolo Bricco Ambrogio Dinoi Riserva 2019 Negretti

Barolo Bricco Ambrogio Lorens 2021 Lodali

Barolo Brunate 2021 Vietti

Barolo Bussia 2021 Giacomo Fenocchio

Barolo Bussia V. Mondoca Riserva 2019 Poderi e Cantine Oddero

Barolo Castelletto 2021 G. B. Burlotto

Barolo Castelletto 2021 Fortemasso

Barolo Cerequio 2021 Michele Chiarlo

Barolo Cerretta 2021 Garesio

Barolo Coste di Rose 2021 G. D. Vajra

Barolo del Comune di Diano d’Alba Contadin 2021 Bricco Maiolica

Barolo Francia 2021 Giacomo Conterno

Barolo Ginestra 2021 Paolo Conterno

Barolo Ginestra Ciabot Mentin 2021 Domenico Clerico

Barolo Meriame 2021 Paolo Manzone

Barolo Monvigliero 2021 Bel Colle

Barolo Monvigliero 2021 Poderi Luigi Einaudi

Barolo Ornato 2021 Palladino

Barolo Vignarionda 2021 Guido Porro

Barolo Vignolo Riserva 2019 Cavallotto - Tenuta Bricco Boschis

Barolo Villero 2021 Livia Fontana

Boca 2021 Davide Carlone

Caluso Vintàge 2020 Orsolani

Canelli Tenuta del Fant 2024 Tenuta Il Falchetto

Colli Tortonesi Timorasso Derthona 2023 Mandirola

Colli Tortonesi Timorasso Derthona Lacrime del Bricco 2022 Giacomo Boveri

Colli Tortonesi Timorasso Santa Croce 2023 La Colombera

Dogliani Papà Celso 2024 Marziano Abbona

Dolcetto di Ovada Superiore Du Riva 2020 Tacchino

Gattinara 2020 Torraccia del Piantavigna

Gattinara V. Ronchi Riserva 2019 Giancarlo Travaglini

Gavi del Comune di Gavi Meera 2024 Roberto Sarotto

Gavi del Comune di Gavi Rovereto Minaia 2024 Nicola Bergaglio

Gavi del Comune di Gavi Rovereto Vignavecchia 2019 Castellari Bergaglio

Gavi del Comune di Gavi Vigne Rade 2024 La Toledana

Grignolino d’Asti Monferace 2020 Tenuta Santa Caterina

Grignolino del Monferrato Casalese Arillus 2024 Sulin

Grignolino del Monferrato Casalese Poggeto 2024 La Casaccia

Langhe Nebbiolo Ester Canale Rosso 2022 Giovanni Rosso

Monferrato Nebbiolo Superiore Serre di San Pietro 2022 Bava

Nebbiolo d’Alba V. Valmaggiore Tutto a Mano 2022 Orlando Abrigo

Nizza Cremosina 2022 Bersano

Nizza Crivelletto 2023 Cossetti 1891

Nizza Pomorosso 2022 Coppo

Ovada Bricco Le Zerbe Riserva 2022 Davide Cavelli

Ovada Convivio 2023 Gaggino

Piemonte Pinot Nero Bricco del Falco 2021 Isolabella della Croce

Roero Arneis Renesio Incisa Riserva 2020 Monchiero Carbone

Roero Arneis Seminari 2024 Stefanino Costa

Roero Arneis Sette Anni Riserva 2018 Angelo Negro

Roero Le Coste Riserva 2022 Cascina Ca’ Rossa

Roero San Michele Riserva 2022 Marco Porello

Roero Sterlotti Riserva 2022 Pelassa

Ruché di Castagnole Monferrato ‘Na Vota 2024 Cantine Sant’Agata

Liguria

Colli di Luni Vermentino Boboli 2024 Giacomelli

Colli di Luni Vermentino Lunae Et. Nera 2024 Cantine Lunae Bosoni

Colli di Luni Vermentino V. Basse 2024 Terenzuola

Riviera Ligure di Ponente Pigato di Albenga Saleasco 2024 Cantine Calleri

Riviera Ligure di Ponente Pigato Diana 2024 Maria Donata Bianchi

Riviera Ligure di Ponente Rossese Costa de Vigne 2023 Massimo Alessandri

Riviera Ligure di Ponente Vermentino 2024 Laura Aschero

Lombardia

Botticino Pià de la Tesa 2022 Noventa Botticino

Brut M. Classico Monsupello

Farfalla Pinot Nero Pas Dosé M. Classico Cave Privée 2018 Ballabio

Franciacorta Brut Nature 2021 Bosio

Franciacorta Dosage Zéro Annamaria Clementi Riserva 2016 Ca’ del Bosco

Franciacorta Dosage Zéro Natura 2020 I Barisei

Franciacorta Dosage Zéro Rosé 2021 Bellavista

Franciacorta Dosaggio Zero Gualberto 2015 Ricci Curbastro

Franciacorta Extra Brut Arcadia Vintage 2020 Lantieri de Paratico

Franciacorta Extra Brut EBB 2019 Mosnel

Franciacorta Extra Brut Riserva 2017 Ferghettina

Franciacorta Extra Brut Rosé 2021 Barone Pizzini

Franciacorta Nature 61 2018 Guido Berlucchi Franciacorta

Franciacorta Satèn Montina Franciacorta

Lugana Perla 2024 Perla del Garda

Lugana V. T. Filo di Arianna 2020 Tenuta Roveglia

OP Buttafuoco Storico V. Solenga 2021 Fiamberti

OP Cruasé Roccapietra 2019 Scuropasso - Roccapietra

OP Pinot Nero M. Classico Pas Dosé 1870 Top Zero Giorgi

OP Pinot Nero M. Classico Pas Dosé Riva Rinetti 2020 Calatroni

OP Riesling Campo della Fojada Riserva 2021 Tenuta Travaglino

Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Pernice 2022 Conte Vistarino

Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Terrazze Alte 2023 Tenuta Mazzolino

RGC Valtènesi 2024 Tenute del Garda

RGC Valtènesi Lettera C 2022 Pasini San Giovanni

RGC Valtènesi Rosavero 2024 Avanzi

RGC Valtènesi Seta Mora 2022 F.lli Turina

San Martino della Battaglia Campo del Soglio 2024 Selva Capuzza

Valtellina Sforzato Infinito 2021 Tenuta Scerscé

Valtellina Sfursat 5 Stelle 2022 Nino Negri

Valtellina Superiore Grumello Riserva 2019 Aldo Rainoldi

Valtellina Superiore Grumello V. Dossi Salati Riserva 2022 Dirupi

Valtellina Superiore Sassella Sommarovina 2022 Mamete Prevostini

Valtellina Superiore Sassella Stella Retica 2022 AR.PE.PE

Alto Adige

A. A. Cabernet Sauvignon Freienfeld Riserva 2022 Cantina Kurtatsch

A. A. Chardonnay Kreuzweg Family Reserve Riserva 2021 Castelfeder

A. A. Chardonnay Troy Riserva 2022 Cantina Tramin

A. A. Gewürztraminer Auratus 2024 Weingut Ritterhof

A. A. Gewürztraminer V. Castel Rechtenthal Riserva 2022 Tenuta J. Hofstätter

A. A. Gewürztraminer V. Kastelaz 2023 Elena Walch

A. A. Lago di Caldaro Classico Superiore Quintessenz 2024 Cantina Kaltern

A. A. Lagrein Taber Riserva 2023 Cantina Bozen

A. A. Lagrein V. Klosteranger Riserva 2021 Muri-Gries

A. A. Merlot Nussleiten Riserva 2021 Castel Sallegg

A. A. Müller Thurgau V. Feldmarschall von Fenner 2022 Tiefenbrunner

A. A. Pinot Bianco Itos Riserva 2022 Tenuta Ansitz Waldgries

A. A. Pinot Bianco Renaissance Riserva 2022 Gump Hof - Markus Prackwieser

A. A. Pinot Bianco Sirmian 2023 Nals Margreid

A. A. Pinot Nero Sanct Valentin Riserva 2022 Cantina Produttori San Michele Appiano

A. A. Pinot Nero Schweizer 2021 Franz Haas

A. A. Pinot Nero Trattmann Riserva 2022 Cantina Girlan

A. A. Santa Maddalena Classico V. Rondell 2024 Glögglhof - Franz Gojer

A. A. Sauvignon Gran Lafóa Riserva 2022 Cantina Colterenzio

A. A. Spumante Pas Dosé M. Classico 2020 Kettmeir

A. A. Terlano Nova Domus Riserva 2022 Cantina Terlano

A. A. Valle Isarco Kerner Aristos 2024 Cantina Produttori Valle Isarco

A. A. Valle Isarco Pinot Grigio 2024 Köfererhof - Günther Kerschbaumer

A. A. Valle Isarco Riesling Praepositus 2023 Abbazia di Novacella

Trentino

San Leonardo 2020 San Leonardo

Teroldego Rotaliano 2023 De Vescovi Ulzbach

Teroldego Rotaliano Superiore Sangue di Drago Riserva 2022 Marco Donati

Trentino Pinot Nero Faedi Riserva 2022 Bellaveder

Trentino Riesling 2024 Pojer & Sandri

Trento Brut 1673 2020 Cesarini Sforza Spumanti

Trento Brut Nature 2019 Moser

Trento Brut Rosè Abate Nero

Trento Brut Rosé +4 Limited Edition Riserva 2012 Letrari

Trento Brut Rotari Flavio Riserva 2017 Rotari

Trento Extra Brut Blanc de Noirs 2021 Pisoni Spumanti

Trento Extra Brut Le Général Dallemagne Monfort 2019 Cantine Monfort

Trento Extra Brut Perlé Nero Riserva 2018 Ferrari

Veneto

Amarone della Valpolicella 2021 Montezovo - Famiglia Cottini

Amarone della Valpolicella Barriques 2019 Zeni 1870

Amarone della Valpolicella Classico 2016 Bertani

Amarone della Valpolicella Classico 2018 Giuseppe Quintarelli

Amarone della Valpolicella Classico 2020 Brigaldara

Amarone della Valpolicella Classico Albasini 2018 Villa Spinosa

Amarone della Valpolicella Classico Bosan Riserva 2016 Gerardo Cesari

Amarone della Valpolicella Classico De Buris Riserva 2013 Tommasi Viticoltori

Amarone della Valpolicella Classico Leone Zardini Riserva 2019 Pietro Zardini

Amarone della Valpolicella Classico Monte Ca’ Bianca Riserva 2019 Lorenzo Begali

Amarone della Valpolicella Classico Monte Olmi Riserva 2018 F.lli Tedeschi

Amarone della Valpolicella Classico Ravazzol 2019 Ca’ La Bionda

Amarone della Valpolicella Classico Terre di Cariano Cecilia Beretta Riserva 2018 Pasqua

Baon 2021 Conte Emo Capodilista - La Montecchia

Bardolino Classico Superiore 2023 Le Tende

Capitel Croce 2023 Anselmi

Cartizze Brut La Rivetta 2024 Villa Sandi

Colli Euganei Rosso Gemola 2020 Vignalta

Conegliano Valdobbiadene Rive di Ogliano Extra Brut 2024 BiancaVigna

Custoza Superiore Amedeo 2023 Cavalchina

Custoza Superiore Ca’ del Magro 2023 Monte del Frà

Custoza Superiore Summa 2023 Gorgo

Lessini Durello Pas Dosé Amedeo Riserva 2020 Ca’ Rugate

Lugana Molceo Riserva 2023 Ottella

Montello Asolo Rosso dell’Abazia 2021 Serafini & Vidotto

Montello Asolo Rosso Superiore Venegazzù Capo di Stato 2021 Loredan Gasparini

Monti Lessini Durello Pas Dosé Nera Riserva 2017 Fongaro Spumanti

Pinot Grigio delle Venezie Biancogrigio Tesirare 2023 Italo Cescon

Soave Classico Calvarino 2023 Pieropan

Soave Classico Campo Vulcano 2024 I Campi

Soave Classico Le Battistelle 2023 Le Battistelle

Soave Classico Monte Carbonare 2023 Suavia

Soave Roncà Monte Calvarina La Capelina 2024 Franchetto

Soave Superiore Roncà Monte Calvarina Runcata 2023 Dal Cero - Tenuta Corte Giacobbe

Soave Superiore V. Il Casale 2023 Agostino Vicentini

Terra dei Forti Pinot Grigio Rìvoli 2023 Roeno

Traccia di Bianco 2023 Le Fraghe

Valdobbiadene Brut V. V. 2024 Ruggeri & C.

Valdobbiadene Rive di Campea Extra Brut 2024 Bisol1542

Valdobbiadene Rive di Col San Martino Brut Cuvée del Fondatore Graziano Merotto 2024 Graziano Merotto

Valdobbiadene Rive di Farrò Extra Brut Particella 232 2024 Sorelle Bronca

Valdobbiadene Rive di San Pietro di Barbozza Extra Brut Grande Cuvèe del Fondatore Motus Vitae 2023 Bortolomiol

Valdobbiadene Rive di Santo Stefano Extra Dry Dirupo Etichetta del Fondatore Nazzareno Pola 2024 Andreola

Valpolicella Ca’ Fiui Corte Sant’Alda 2023 Camerani - Corte Sant’Alda

Valpolicella Classico Superiore Grola 2022 Allegrini

Valpolicella Classico Superiore Sant’Urbano 2022 Speri

Valpolicella Superiore La Bandina 2022 Tenuta Sant’Antonio

Friuli Venezia Giulia

Braide Alte 2023 Livon

Chardonnay 2020 Vigne del Malina

Collio Bianco Broy 2023 Eugenio Collavini

Collio Bianco Fosarin 2023 Ronco dei Tassi

Collio Bianco Luna di Ponca 2022 Tenuta Borgo Conventi

Collio Friulano 2024 Russiz Superiore

Collio Malvasia 2024 Doro Princic

Collio Ribolla Gialla Riserva 2020 Primosic

Collio Sauvignon 2024 Tiare - Roberto Snidarcig

Collio Sauvignon Cicinis 2023 Attems

Desiderium I Ferretti 2023 Tenuta Luisa

FCO Bianco Myò I Fiori di Leonie 2022 Zorzettig

FCO Bianco Tricùr Riserva 2019 Monviert

FCO Biancosesto 2023 Tunella

FCO Friulano Liende 2023 La Viarte

FCO Friulano Masiero Riserva 2022 Torre Rosazza

FCO Schioppettino di Prepotto 2020 Vigna Traverso

Friuli Aquileia Pinot Bianco Opimio 2021 Ca’ Bolani

Friuli Isonzo Chardonnay Vie di Romans 2023 Vie di Romans

Friuli Isonzo Pinot Grigio Gris 2023 Lis Neris

Friuli Pinot Bianco 2024 Le Monde

Friuli Pinot Grigio 2023 Ronco Margherita

Ograde 2022 Skerk

Rosazzo Terre Alte 2022 Livio Felluga

Brda in Slovenia

Brda Chardonnay Bagueri Superiore 2021 Klet Brda

Brda Chardonnay Borgo Scholaris 2023 Carolina Jakon?i? Winery

Brda Chardonnay Groblja Vedrignano II Cru 2022 Vini Noüe Marini?

Brda Rebula Opoka Medana Jama Cru 2022 Domaine Marjan Simcic

Emilia-Romagna

Arvange Pas Dosé M. Classico 2020 - Valtidone

Brut Rosé M. Classico Cuvée - Francesco Bellei Francesco Bellei & C.

Il Pigro Dosaggio Zero M. Classico 2022 - Cantine Romagnoli

Lambrusco di Sorbara Brut Rosé M. Classico 2020 - Cantina della Volta

Lambrusco di Sorbara Piria 2024 - Alberto Paltrinieri

Lambrusco di Sorbara Vigna del Cristo 2024 - Cavicchioli

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Amabile Semprebon 2024 - Fattoria Moretto

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Vign. Cialdini 2024 - Cleto Chiarli Tenute Agricole

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Vini del Re 2024 - Cantina Settecani

Reggiano Lambrusco Concerto 2024 - Medici Ermete

Romagna Albana Codronchio 2023 - Fattoria Monticino Rosso

Romagna Albana Secco Corallo Giallo 2024 - Gallegati

Romagna Sangiovese Bertinoro Riserva Bron & Rusèval 2021 - Celli

Romagna Sangiovese Modigliana V. Probi Riserva 2022 - Villa Papiano

Romagna Sangiovese Predappio Godenza 2023 - Noelia Ricci

Romagna Sangiovese Predappio Le Lucciole Riserva 2022 - Chiara Condello

Marche

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Ambrosia Riserva 2022 Vignamato

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Lauro Riserva 2022 Poderi Mattioli

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Origini Riserva 2023 Fattoria Nannì

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Rincrocca Riserva 2022 La Staffa

Castelli di Jesi Verdicchio Classico San Paolo Riserva 2022 Pievalta

Castelli di Jesi Verdicchio Classico San Sisto Riserva 2022 Tenute San Sisto

Castelli di Jesi Verdicchio Classico V. Il Cantico della Figura Riserva 2021 Andrea Felici

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Villa Bucci Riserva 2022 Tenuta Villa Bucci

Colli Maceratesi Ribona Camurena 2022 Saputi

Conero Sassi Neri Riserva 2021 Fattoria Le Terrazze

Le Oche 2023 Fattoria San Lorenzo

Offida Pecorino 2024 Numa

Offida Pecorino Artemisia 2024 Tenuta Spinelli

Offida Pecorino Campo di Marte 2024 Tenuta De Angelis

Offida Pecorino Donna Orgilla 2024 Fiorano

Piceno Superiore Lecaniette Morellone 2021 Le Caniette

Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 2022 Velenosi

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Da Solo 2023 Terralibera

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore L’Insolito del Pozzo Buono 2023 Vicari

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore V. V. Historical 2020 Umani Ronchi

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Vign. di Tobia 2022 Col di Corte

Verdicchio di Matelica Senex Riserva 2019 Bisci

Verdicchio di Matelica Vertis 2023 Borgo Paglianetto

Vignagiulia Rosso 2020 Emanuele Dianetti

Umbria

Campo delle Api 2024 Cantina Monte Vibiano

FiorFiore Grechetto 2023 Roccafiore

Il Trebbio 2024 Goretti

Montefalco Rosso 2023 Scacciadiavoli

Montefalco Rosso Maestà Quattro Chiavi Riserva 2021 Tenuta Bellafonte

Montefalco Sagrantino 25 Anni 2021 Arnaldo Caprai

Montefalco Sagrantino Carapace 2020 Tenute Lunelli - Castelbuono

Montefalco Sagrantino Chiusa di Pannone 2020 Antonelli - San Marco

Montefalco Sagrantino Exubera 2018 Terre de La Custodia

Montefalco Sagrantino Il Bisbetico Domato 2021 Giampaolo Tabarrini

Montefalco Sagrantino Sacrantino 2020 F.lli Pardi

Orvieto Classico Superiore Luigi e Giovanna 2022 Barberani

Orvieto Classico Superiore Mare Antico 2023 Decugnano dei Barbi

Orvieto Classico Superiore Panata 2023 Argillae

Orvieto Classico Superiore San Giovanni della Sala 2024 Castello della Sala

Ràmici Ciliegiolo 2022 Leonardo Bussoletti

Torgiano Rosso Rubesco V. Monticchio Riserva 2020 Lungarotti

Trasimeno Gamay C’Osa 2023 Madrevite

Toscana

Bolgheri Bianco Ornellaia 2022 Ornellaia

Bolgheri Rosso Felciaino 2023 Giovanni Chiappini

Bolgheri Rosso Superiore Argentiera 2022 Argentiera

Bolgheri Rosso Superiore Atis 2022 Guado al Melo

Bolgheri Rosso Superiore Dedicato a Walter 2021 Poggio al Tesoro

Bolgheri Rosso Superiore Grattamacco 2022 Grattamacco

Bolgheri Rosso Volpolo 2023 Podere Sapaio

Bolgheri Sassicaia 2022 Tenuta San Guido

Bolgheri Superiore Castello di Bolgheri 2022 Castello di Bolgheri

Brunello di Montalcino 2020 Carpineto

Brunello di Montalcino Giodo 2020 Giodo

Brunello di Montalcino Mercatale Riserva 2019 Ridolfi

Brunello di Montalcino Montosoli 2020 Altesino

Brunello di Montalcino Paesaggio Inatteso 2020 Camigliano

Brunello di Montalcino Poggio Landi Riserva 2019 Poggio Landi - Podere Brizio

Brunello di Montalcino Riserva 2018 Biondi - Santi Tenuta Greppo

Brunello di Montalcino Riserva 2019 Poggio di Sotto

Brunello di Montalcino Riserva 2019 Fuligni

Brunello di Montalcino Sasso di Luna 2020 SassodiSole

Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2020 Casanova di Neri

Brunello di Montalcino V. Montosoli 2020 Canalicchio di Sopra

Brunello di Montalcino V. Nastagio 2020 Tenuta Col d’Orcia

Brunello di Montalcino V. Pianrosso Santa Caterina D’Oro Riserva 2019 Ciacci Piccolomini D’Aragona

Carmignano Grumarello Riserva 2021 Tenuta di Artimino

Carmignano Trefiano Riserva 2021 Tenuta di Capezzana

Chianti Classico 2022 Isole e Olena

Chianti Classico Casanova 2023 Dievole

Chianti Classico Fontalpino 2023 Fattoria Carpineta Fontalpino

Chianti Classico Gran Selezione 2020 I Fabbri - Susanna Grassi

Chianti Classico Gran Selezione Bellezza 2020 Castello di Gabbiano

Chianti Classico Gran Selezione Colledilà 2022 Barone Ricasoli

Chianti Classico Gran Selezione Coltassala 2022 Castello di Volpaia

Chianti Classico Gran Selezione Giovanni Folonari 2020 Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari

Chianti Classico Gran Selezione La Corte 2022 Castello di Querceto

Chianti Classico Gran Selezione La Prima 2022 Castello Vicchiomaggio

Chianti Classico Gran Selezione V. Istine 2022 Istine

Chianti Classico Gran Selezione V. Montebello Sette 2021 Tolaini

Chianti Classico Gran Selezione Valiano San Lazzaro 2022 Fattoria di Valiano

Chianti Classico Gran Selezione Vallanzone 2021 Tenuta di Lilliano

Chianti Classico Gran Selezione Vign. Il Poggio 2020 Castello di Monsanto

Chianti Classico Il Campitello Riserva 2022 Monteraponi

Chianti Classico Il Grigio Riserva 2022 San Felice

Chianti Classico La Porta di Vertine 2022 Bertinga

Chianti Classico Lareale Riserva 2022 Lamole di Lamole

Chianti Classico Riserva 2019 Castell’in Villa

Chianti Classico Riserva 2022 Castello di Albola

Chianti Classico Riserva 2022 Tenuta di Arceno

Chianti Classico Sacello 2022 Arillo in Terrabianca

Chianti Classico Tenuta Sant’Alfonso 2023 Rocca delle Macìe - Famiglia Zingarelli

Chianti Classico Vign. La Selvanella Riserva 2021 Vigneti La Selvanella

Chianti Classico Vigna Barbischio Riserva 2022 Maurizio Alongi

Chianti Classico Villa Cerna Primocolle 2022 Famiglia Cecchi

Chianti Colli Fiorentini Molino degli Innocenti Riserva 2020 Torre a Cona

Chianti Rufina Terraelectae V. Le Rogaie Riserva 2022 Colognole

Chianti Rufina Terraelectae V. Montesodi Riserva 2022 Marchesi Frescobaldi

Colline Lucchesi Tenuta di Valgiano 2022 Tenuta di Valgiano

Cortona Syrah Apice 2021 Stefano Amerighi

Cortona Syrah Crano 2021 Baldetti

Enos I V. V. Sauvignon 2024 Montauto

Flaccianello della Pieve 2022 Fontodi

I Sodi di San Niccolò 2021 Castellare di Castellina

Il Caberlot 2022 Il Carnasciale

Il Matto delle Giuncaie 2022 Dianella

La Gioia 2021 Riecine

Lupicaia 2020 Castello del Terriccio

Maremma Alicante Oltreconfine 2023 Bruni

Maremma Ciliegiolo San Lorenzo 2022 Sassotondo

Maremma Toscana Merlot Baffonero 2022 Rocca di Frassinello

Montecucco Sangiovese Poggio Lombrone Riserva 2021 ColleMassari

Monteti 2021 Tenuta Monteti

Montevertine 2022 Montevertine

Morellino di Scansano Tore Del Moro 2022 Santa Lucia

Nobile di Montepulciano Asinone 2022 Poliziano

Nobile di Montepulciano Cantina del Redi Pieve Cervognano 2021 Vecchia Cantina di Montepulciano

Nobile di Montepulciano Costa Grande 2021 Boscarelli

Nobile di Montepulciano Poggetto di Sopra 2021 Avignonesi

Oreno 2023 Tenuta Sette Ponti

Paleo Rosso 2022 Le Macchiole

Petra 2022 Petra

Poggio de’ Colli 2022 Piaggia

Poggio Valente 2022 Fattoria Le Pupille

Rosso di Montalcino 2023 Pietroso

Rosso di Montepulciano Prugnanello 2024 Lunadoro

Sogno Mediterraneo 2023 Tenuta Casadei

Solaia 2022 Marchesi Antinori

Strido Merlot 2021 Podere La Regola

Suisassi 2022 Duemani

Uno 2022 Tenuta di Carleone

Valdarno di Sopra Sangioves Bòggina C Riserva 2022 Fattoria Petrolo

Valdarno di Sopra Sangiovese V. Polissena 2021 Il Borro

Vernaccia di San Gimignano Carato 2022 Montenidoli

Vernaccia di San Gimignano L’Albereta Riserva 2022 Il Colombaio di Santa Chiara

Vernaccia di San Gimignano Riserva 2021 Panizzi

Lazio

109 Grechetto 2023 Tenuta La Pazzaglia

Anthium Bellone 2024 Casale del Giglio

Cesanese del Piglio Superiore Torre del Piano Riserva 2022 Casale della Ioria

Cesanese di Olevano Romano Riserva 2021 Damiano Ciolli

Fiorano Rosso 2020 Tenuta di Fiorano

Frascati Superiore Vign. Falconieri Riserva 2020 Villa Simone

Frascati Superiore Vign. La Torretta di Valle Marciana Riserva 2023 Gabriele Magno

Habemus 2023 San Giovenale

Lavente 2023 Emiliano Fini

Montiano 2022 Famiglia Cotarella

Roma Rosso Classico Riserva 2022 Poggio Le Volpi

Abruzzo

Cerasuolo d’Abruzzo Baldovino 2024 Tenuta I Fauri

Cerasuolo d’Abruzzo Giusi 2024 Tenuta Terraviva

Cerasuolo d’Abruzzo Rosa-ae 2024 Torre dei Beati

Cerasuolo d’Abruzzo Sup.Terre di Chieti Fossimatto 2024 Fontefico

Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo Zanna Riserva 2020 Dino Illuminati

Giulia Pecorino 2024 Cataldi Madonna

Montepulciano d’Abruzzo 2020 Inalto Vini d’Altura

Montepulciano d’Abruzzo Casauria Podere Castorani Riserva 2021 Castorani

Montepulciano d’Abruzzo Docheio 2022 La Valentina

Montepulciano d’Abruzzo Iskra Riserva 2021 Masciarelli

Montepulciano d’Abruzzo Le Stagioni del Vino 2023 Spinelli

Montepulciano d’Abruzzo Vign. di Popoli 2016 Valle Reale

Nobu 1830 Pecorino 2024 VignaMadre - Famiglia Di Carlo

Trebbiano d’Abruzzo 2023 Emidio Pepe

Tullum Pecorino Biologico 2024 Feudo Antico

Villamagna Riserva 2022 Torre Zambra

Molise

Biferno Rosso Ramitello 2021 Di Majo Norante

Campania

Aglianico 2021 Masseria Della Porta

Campi Flegrei Falanghina Tenuta Jossa 2021 Cantine Astroni

Caudium Aglianico 2023 Masseria Frattasi

Cilento Fiano Pian di Stio 2024 San Salvatore 1988

Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2024 Marisa Cuomo

Falanghina del Sannio Janare Anima Lavica 2024 La Guardiense - Janare

Falanghina del Sannio Taburno BjondoRe 2024 Fontanavecchia

Fiano di Avellino 2024 Colli di Lapio

Fiano di Avellino Alessandra Riserva 2015 Di Meo

Fiano di Avellino Arianè 2023 Laura De Vito

Fiano di Avellino Pietramara Et. Bianca Riserva 2022 I Favati

Fiano di Avellino Tognano Riserva 2022 Rocca del Principe

Greco di Tufo L’Ariella 2024 Vinosia

Greco di Tufo V. Laure Riserva 2023 Cantine di Marzo

Nulla è per Caso Casavecchia 2022 Teresa Mincione

Sannio Aglianico Manent 2021 Terre Stregate

Taurasi 2019 Pietracupa

Taurasi Piano di Montevergine 2019 Feudi di San Gregorio

Taurasi Riserva 2020 Fiorentino

Vesuvio Bianco Contradae 61.37 2021 Casa Setaro

Puglia

Amativo 2023 Cantele

Askos Verdeca 2024 Masseria Li Veli

Castel del Monte Nero di Troia Parco Marano 2020 Giancarlo Ceci

Cubardi 2023 Schola Sarmenti

Cunedda Negroamaro 2022 Carvinea

F Negroamaro 2022 San Marzano Vini

Gioia del Colle Primitivo 16 San Benedetto 2022 Polvanera

Gioia del Colle Primitivo Fanova 2023 Terrecarsiche 1939

Gioia del Colle Primitivo Marpione Riserva 2022 Tenuta Viglione

Gioia del Colle Primitivo Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto 2022 Tenute Chiaromonte

Gioia del Colle Primitivo Riserva 2020 Pietraventosa

Gioia del Colle Primitivo Riserva 2022 Cantine Tre Pini

Gioia del Colle Primitivo Senatore 2022 Coppi

Gioia del Colle Primitivo Terracava 2023 Curtomartino

Jo Negroamaro 2022 Gianfranco Fino

Lamarossa Primitivo 2021 Amastuola

Orfeo Negroamaro 2023 Paolo Leo

Piluna 2024 Castello Monaci

Primitivo di Manduria Dolce Naturale Madrigale 2023 Produttori di Manduria

Primitivo di Manduria Mirea 2023 Masseria Borgo dei Trulli

Primitivo di Manduria Piano Chiuso 26 27 63 Riserva 2022 Masca del Tacco

Primitivo di Manduria Terra Bianca Giravolta 2021 Felline

Rifugio Primitivo 2023 Conti Zecca

Salice Salentino Rosso Selvarossa Riserva 2022 Cantine Due Palme

Susumaniello Rosè 2024 Varvaglione 1921

Terra d’Otranto Fiano Ora 2023 Menhir Marangelli

Basilicata

Aglianico del Vulture Il Repertorio 2023 Cantine del Notaio

Aglianico del Vulture Nero degli Orsini 2019 Tenuta Lagala

Aglianico del Vulture Nocte 2021 Terra dei Re

Aglianico del Vulture Titolo 2023 Elena Fucci

Calabria

Cirò Bianco Mare Chiaro 2024 Ippolito 1845

Cirò Rosso Classico Superiore 2023 Vigneti Vumbaca

Cirò Rosso Classico Superiore Duca Sanfelice Riserva 2023 Librandi

Cirò Rosso Classico Superiore Lice Riserva 2022 Caparra & Siciliani

Petraro 2022 Roberto Ceraudo

Sicilia

Biancoviola 2023 Aldo Viola

Cerasuolo di Vittoria 2023 Feudi del Pisciotto

Cerasuolo di Vittoria Classico Dorilli 2023 Planeta

Cinque Inverni Catarratto 2018 Possente

Contrada PC 2023 Vini Franchetti - Passopisciaro

Etna Bianco Anthemis 2023 Monteleone

Etna Bianco Contrada Cavaliere 2023 Palmento Costanzo

Etna Bianco Muganazzi 2023 Graci

Etna Bianco San Lorenzo 2024 Girolamo Russo

Etna Bianco Superiore 2024 Barone di Villagrande

Etna Bianco Superiore Contrada Volpare Frontebosco 2024 Maugeri

Etna Rosso 2022 Francesco Tornatore

Etna Rosso Alta Mora 2022 Alta Mora

Etna Rosso Cavanera Contrada Zucconerò Sciara del Tiglio 2021 Firriato

Etna Rosso Contrada Arcuria 2023 Restivo

Etna Rosso Contrada Feudo di Mezzo V. Iannazzo 2022 Cottanera

Etna Rosso Erse 1911 Contrada Moscamento 2023 Tenuta di Fessina

Etna Rosso Lenza di Munti 720 slm 2023 Cantine Nicosia

Etna Rosso V. Barbagalli 2022 Pietradolce

Faro 2023 Le Casematte

Faro Palari 2020 Palari

Infatata 2024 Caravaglio

Marsala Superiore Ambra Dolce Vintage 1980 Riserva 1980 Francesco Intorcia Heritage

Passito di Pantelleria Ben Ryè 2022 Donnafugata

Sicilia Grillo Cavallo delle Fate 2024 Tasca d’Almerita

Sicilia Nero d’Avola Saia 2023 Feudo Maccari

Sicilia Rosso Cantodoro Riserva 2022 Feudo Arancio

Vino Florio Cantine Florio

Ziller 47 Tenuta Gorghi Tondi

Sardegna

Alghero Cabernet Marchese di Villamarina Riserva 2021 Tenute Sella & Mosca

Cannonau di Sardegna 2023 Antonella Corda

Cannonau di Sardegna Classico Arbòre 2022 Giuseppe Gabbas

Cannonau di Sardegna L’Ora Grande 2023 La Contralta

Cannonau di Sardegna Nepente di Oliena Hospes Riserva 2022 Iolei

Cannonau di Sardegna Perda Rubia Riserva 2022 Tenute Perda Rubia

Cannonau di Sardegna Perdas Longas 2023 Francesco Cadinu

Cannonau di Sardegna Tèrruas Riserva 2023 Su’Entu

Nuracada Bovale 2022 Audarya

Turriga 2021 Argiolas

Vermentino di Gallura Superiore Kramori 2024 Saraja

Vermentino di Gallura Superiore Maìa 2023 Siddùra

Vermentino di Gallura Superiore Pitraia 2022 Tenute Gregu

Vermentino di Gallura Superiore Sciala 2024 Surrau

Vermentino di Gallura Superiore Sienda 2024 Mura

Vermentino di Sardegna Ràfia 2023 Santa Maria la Palma

Vermentino di Sardegna Tuvaoes 2024 Giovanni Maria Cherchi

