Addio a Pia Donata Berlucchi, “signora del Franciacorta” e una “donna del vino ante litteram”

Addio alla “signora del Franciacorta”. Ci ha lasciato, ieri, Pia Donata Berlucchi, per 40 anni ad e presidente della Fratelli Berlucchi, tra i cinque figli del fondatore dell’azienda di famiglia, Antonio Berlucchi, nel 1927, a Borgonato di Corte Franca. Ma che è stata alla guida anche di Banca d’Italia, di Onav - Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino e delle Donne del Vino, alle quali, accanto al sostegno ai giovani, ha dedicato una vita a favore dell’educazione e della formazione, di pari passo con la crescita del prestigio e della passione delle bollicine italiane e, in particolare, delle celeberrime “Freccianera”. Una “donna del vino” ante litteram, classe 1942, e con una classe senza eguali con la quale è stata tra le prime “capitane d’impresa” nella storia del vino italiano, che oggi la saluta.

Copyright © 2000/2026