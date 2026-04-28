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IL LUTTO

Addio a Pia Donata Berlucchi, “signora del Franciacorta” e una “donna del vino ante litteram”

Per 40 anni ad e presidente Fratelli Berlucchi, tra le prime “capitane d’impresa” italiane, ha speso la vita a promuovere l’educazione e la formazione
EDUCAZIONE, FORMAZIONE, FRANCIACORTA, FRATELLI BERLUCCHI, GIOVANI, LE DONNE DEL VINO, PIA DONATA BERLUCCHI, Italia
Pia Donata Berlucchi

Addio alla “signora del Franciacorta”. Ci ha lasciato, ieri, Pia Donata Berlucchi, per 40 anni ad e presidente della Fratelli Berlucchi, tra i cinque figli del fondatore dell’azienda di famiglia, Antonio Berlucchi, nel 1927, a Borgonato di Corte Franca. Ma che è stata alla guida anche di Banca d’Italia, di Onav - Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino e delle Donne del Vino, alle quali, accanto al sostegno ai giovani, ha dedicato una vita a favore dell’educazione e della formazione, di pari passo con la crescita del prestigio e della passione delle bollicine italiane e, in particolare, delle celeberrime “Freccianera”. Una “donna del vino” ante litteram, classe 1942, e con una classe senza eguali con la quale è stata tra le prime “capitane d’impresa” nella storia del vino italiano, che oggi la saluta.

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