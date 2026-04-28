Il Prosecco Doc brinda al grande tennis: è Official Sparkling Wine degli Internazionali Bnl d’Italia

Spinto dai risultati straordinari di Jannik Sinner, il tennista n. 1 al mondo, ma anche degli altri portabandiera del movimento con ben 4 giocatori nella top 20 maschile Atp, senza dimenticare il circuito Wta femminile con Jasmine Paolini, campionessa in carica degli Internazionali d’Italia, il tennis sta avendo una popolarità mai vista in Italia, generando entusiasmo, facendo sognare e certificando uno sport in crescita. L’Italia, al momento, è la prima potenza del tennis a livello mondiale, un primato che, facendo un paragone su due “terreni” diversi, si allinea a quello di uno dei vini più conosciuti al mondo, il Prosecco. E proprio il Prosecco Doc, le bollicine “locomotiva” del vino italiano e le più bevute nel mondo, che hanno chiuso un 2025 in positivo, con 667 milioni di bottiglie imbottigliate (+1,1% sul 2024), l’82% delle quali destinate ai mercati internazionali, per un valore di 3,6 miliardi di euro, è pronto ad entrare da protagonista nel mondo del tennis: sarà, infatti, l’“Official Sparkling Wine” degli Internazionali Bnl d’Italia, uno degli eventi più prestigiosi del circuito mondiale Atp e Wta. L’accordo, della durata di tre anni, inizia dall’edizione 2026, in programma al Foro Italico di Roma dal 28 aprile al 17 maggio, e rappresenta il primo ingresso del Consorzio Prosecco Doc nel mondo del grande tennis internazionale, confermando una vocazione e un feeling per lo sport di lunga data. Un impegno speso a fianco di discipline che vanno dalla vela allo sci, dal motociclismo al rugby, dal volley al podismo, senza dimenticare che proprio il Prosecco Doc è stata la bollicina ufficiale ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

“Il tennis - ha commentato il presidente del Consorzio del Prosecco Doc, Giancarlo Guidolin - incarna valori in cui il Consorzio Prosecco Doc si riconosce profondamente: eleganza, precisione, determinazione e una competitività che sa essere grande spettacolo. Il nostro impegno sportivo ha raggiunto di recente un traguardo storico con la nostra presenza ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la più grande manifestazione sportiva al mondo (il più importante investimento nella storia della denominazione, ndr). Oggi arriva un nuovo passo: un accordo triennale che ci vedrà “Official Sparkling Wine” degli Internazionali Bnl d’Italia a Roma. Da anni affianchiamo lo sport nelle sue diverse espressioni perché le discipline ai massimi livelli esprimono gli stessi valori che animano la nostra denominazione: coraggio, spirito di sacrificio, perseveranza. Il Foro Italico è un palcoscenico straordinario, frequentato dai migliori giocatori al mondo e da un pubblico appassionato da ogni continente. Portarvi il Prosecco Doc significa celebrare l’eccellenza italiana: quella del nostro vino e territorio e quella di un Paese che sa unire bellezza, talento e tradizione”.

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