I bar visti dai baristi: per sei su dieci sono luoghi di evasione e convivialità

L’Italia è da sempre legata in modo inscindibile al mondo dei bar, uno dei simboli dell’Italian lifestyle, oltre che protagonista delle nostre vite dalla colazione al dopo cena. I principali valori che contraddistinguono il bar all’italiana sono convivialità e condivisione (62%), tradizione e abitudini (47%), prodotti di qualità del nostro territorio (45%), senza dimenticare svago e divertimento (40%) e socializzazione (35%): questi i dati di uno studio promosso da Acqua Brillante - iconico brand di acqua tonica nato nel 1954 - su un campione di 30 baristi, attraverso un monitoraggio dei principali social network, forum, blog e community lifestyle internazionali.

Al bar si scambiano chiacchiere bevendo un caffè o sorseggiando un cocktail, si guarda la partita insieme o si gioca a carte, ma si può anche prendere un momento per sé, leggendo un giornale o godendosi un pasto in tranquillità. Quella del bar italiano è una storia antichissima e in continua evoluzione: da punti d’incontro per artisti e poeti dovei veniva servito il caffè, a salotti in cui poter parlare di politica e letteratura, fino alla concezione moderna in cui l’Italia ha saputo differenziarsi creando una tradizione unica. E proprio il bar all’italiana è diventato uno dei simboli del nostro Paese, un luogo dove si va assiduamente con una frequentazione anche quotidiana. Oggi, nonostante non esista una maniera univoca di vivere il bar, sia per la domanda che per l’offerta dei bar stessi, ciò che ne accomuna ogni tipologia è l’atmosfera di convivialità che si respira in ognuno di essi. Dal leggere il giornale alle chiacchiere tra amici o con il barista, il bar ha saputo creare con il tempo un’atmosfera popolare e autentica trasformandosi, per molti italiani, in una seconda casa.

Ma cosa cercano i clienti quando entrano in un bar? Oggi, soprattutto nei paesi di provincia, il bar svolge un ruolo fondamentale nelle vite degli italiani e il locale stesso diviene un appuntamento fisso, un momento di fuga dallo stress quotidiano ed una distrazione. A dichiararlo sono gli stessi baristi, secondo cui ciò che i clienti ricercano maggiormente nei loro locali sono proprio momenti di relax ed evasione (61%), ma anche attimi di incontro e discussione (35%) e luoghi familiari dove sentirsi a casa (50%). A tutto questo si aggiunge l’esperienza al palato, che porta i clienti a prediligere l’uno o l’altro bar in base alle proposte di food & beverage (55%) e ad una tacita garanzia di qualità e tradizione che si cela dietro ai prodotti offerti dal bar stesso (47%). E proprio la qualità e il made in Italy sono elementi essenziali per chi sta dietro al bancone: 8 baristi su 10 (81%), infatti, scelgono prodotti biologici, di qualità e di origine italiana non solo per questioni legate all’eticità, ma anche perché conferiscono una caratteristica distintiva al locale grazie al posizionamento premium dei prodotti, oltre al fatto che sono sempre più richiesti dai clienti. Il made in Italy, inoltre, fa parte di una tradizione fortemente sentita nel nostro Paese e che ci contraddistingue anche all’estero.

Cosa consumano maggiormente gli italiani al bar? Le proposte di food & beverage privilegiate variano in base ai diversi momenti della giornata, ma la costante che rimane è sicuramente il caffè, scelto da 8 italiani su 10 (82%). Nella prima parte della giornata, che va dalla colazione al dopo pranzo, le alternative sono poi variegate: dalle bevande a base di caffè come cappuccino, caffèlatte o macchiato (65%), a succhi e spremute (35%), the (15%) e bevande sostitutive al caffè (18%). Se si tratta di colazione, che ancora oggi è considerata dagli italiani “un rito sacro”, a padroneggiare insieme al caffè sono proposte dolci come croissant e paste dolci sfogliate (61%), torte e muffin (22%) o pasticcini (16%), mentre nella fascia del pranzo si preferiscono proposte salate, dai toast ai rustici, ma queste variano in base alla tipologia di bar e alla presenza o meno di una cucina.

Nella seconda parte della giornata, invece, che include il pomeriggio, l’aperitivo e il dopo cena, rimangono le bevande analcoliche come le bibite (47%), i the e le tisane (25%), spremute e succhi (32%) insieme alle proposte di cocktail (56%) - sia alcoliche che analcoliche - sempre in grado di innovarsi e seguire le tendenze del momento. Tra i trend in fatto di cocktail oggi si assiste ad un revamp del gin (grazie alla diffusione di numerose distillerie) nella sua più classica versione, il Gin Tonic. Ma quali sono le principali tradizioni dei bar?

Per oltre la metà dei baristi (56%) la tradizione del proprio locale è legata ad una particolare modalità di preparazione e consumo di bevande e pietanze, o addirittura invenzioni alimentari nate nello stesso locale che sono rimaste nel percepito dei consumatori. Il 30%, invece, sostiene che la tradizione sia connessa ad una questione culturale, dividendo i baristi che si definiscono “vecchio stampo” da chi, invece, rimane costantemente aggiornato e aperto alle nuove tendenze, anche internazionali, contaminandosi con altre culture senza mai perdere il legame con quei i riti tutti italiani, come il caffè e brioche al mattino o il tipico “aperitivo all’italiana”.

Ogni bar, dunque, è legato a tradizioni e storie differenti che hanno preso vita anche e soprattutto grazie alla personalità del barista. Chiedendo ai baristi come si identificano e qual è il loro rapporto con i clienti, il 45% si definisce “confidente e amico”, implicando una relazione genuina e positiva con i clienti, mentre il 36% si definisce riservato e poco socievole. Solo il 25% si identifica come “saggio e filosofo” in grado di avere ogni risposta e stupire i clienti diventando per questi un’ispirazione. Infine, il 41% si vede sempre “alla moda e creativo”, in grado di interpretare le ultime tendenze in ambito food & beverage, ma anche di stile.

