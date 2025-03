I Castelli Romani, territorio storico per la viticoltura, sono “Città Italiana del Vino 2025”

Uno dei territori più importanti tra quelli che hanno fatto la storia del vino italiano, grazie a vini come il Frascati, e che, complessivamente, vanta due Docg (Frascati Superiore e Cannellino) e sette Doc (Frascati, Castelli Romani, Marino, Velletri, Colli Albani, Colli Lanuvini e Monte Compatri-Colonna) a dimostrazione di una tradizione secolare che ha saputo innovarsi, ma con un’identità rimasta salda: è questo l’identikit dei Castelli Romani, che sono stati designati “Città Italiana del Vino 2025” dall’Associazione Nazionale Città del Vino, con un annuncio oggi a Roma. I Castelli Romani succedono a Barolo, Duino Aurisina, Menfi, Alto Piemonte e Gran Monferrato (Città Europea del Vino, in collaborazione con Recevin).

Per un anno intero, gli 11 Comuni coinvolti guidati dai rispettivi sindaci che hanno voluto fortemente questa carica per il 2025, e quindi Marino (capofila) con il sindaco Stefano Cecchi, Nemi (coordinatore) con Alberto Bertucci, Ariccia con Gianluca Staccoli, Colonna con Fausto Giuliani, Frascati con Francesca Sbardella, Genzano di Roma con Carlo Zoccolotti, Grottaferrata con Mirko Di Bernardo, Lanuvio con Andrea Volpi, Lariano con Francesco Montecuollo e Monte Porzio Catone con Massimo Pulcini e Velletri con il sindaco Ascanio Cascella, saranno protagonisti di eventi culturali ed enogastronomici dedicati alla valorizzazione della cultura del vino, con l’obiettivo di promuovere ulteriormente il territorio, potenziando il settore vitivinicolo locale e l’enoturismo. E proprio la promozione avrà un ruolo di primo piano con una particolare attenzione per le nuove tecnologie: l’evento vedrà anche la partecipazione della prima influencer creata con intelligenza artificiale e certificata Meta, Francesca Giubelli, mentre spetterà alle nuove tecnologie digitali e alla comunicazione sui social raggiungere un pubblico più̀ ampio, promuovendo il vino, e non solo, dei Castelli Romani. L’Intelligenza artificiale sarà al centro della comunicazione dell’evento ed è già stato annunciato l’introduzione di un chatbot dedicato sul sito ufficiale della manifestazione, che avrà il compito di raccontare gli eventi, fornire informazioni agli utenti e offrire consigli personalizzati sul vino.

“Il 2025 sarà un anno all’insegna dei Castelli Romani - ha dichiarato Angelo Radica, presidente dell’Associazione Città del Vino - un territorio di grande valore, con una candidatura vincente che coinvolge undici Comuni”. Un motivo di orgoglio anche per Stefano Cecchi, sindaco di Marino: “siamo onorati di essere il Comune capofila della Città Italiana del Vino 2025, e proprio quest’anno la nostra città si appresta a festeggiare il centenario della Sagra dell’Uva. Questo titolo sarà un’opportunità unica per tutto il territorio”.

