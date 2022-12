I cavalli Lipizzani sono Patrimonio Unesco: in Italia ce ne sono 403, iscritti al Libro genealogico

Da oggi l’allevamento del cavallo Lipizzano, primo esempio documentato di razza al mondo, è Patrimonio Unesco: un riconoscimento che è stato deciso alla sessione del Comitato del Patrimonio Culturale Immateriale in corso a Rabat, in Marocco. In Italia sono 403 i cavalli lipizzani iscritti al Libro genealogico tenuto da Anareai https://www.anareai.it, aderente a FedAna.

Il riconoscimento de “La tradizione dell’allevamento del Cavallo Lipizzano”, afferma Coldiretti, è frutto di una candidatura transnazionale con capofila la Slovenia e comprendente, oltre all’Italia, Austria, Bosnia, Croazia, Ungheria, Romania e Slovacchia. L’allevamento del cavallo Lipizzano rappresenta un complesso patrimonio di conoscenze e pratiche tramandatesi nel corso dei secoli nelle aree politicamente e geograficamente assoggettate all’influenza asburgica.

La razza Lipizzana è costituita a partire da incroci pianificati tra soggetti di diversa provenienza (Spagna, Italia, Danimarca, Impero Austriaco, Penisola Arabica) selezionati nelle generazioni successive per le caratteristiche desiderate per l’uso della casa regnante: eleganza del passo, resistenza allo sforzo prolungato, temperamento vivace ma stabile. Dalla creazione della razza nel 1580 nella città di Lipica, nell’odierna Slovenia, il cavallo Lipizzano si è diffuso in tutti i paesi dell’impero austro-ungarico. La razza è considerata autoctona del Lazio avendo superato tutti i requisiti di permanenza fissati dalla Fao per la conservazione della biodiversità animale.

