I cuochi a congresso al Teatro Bellini di Catania tra le foto dell’anno del “New York Times”

Un’istantanea capace di cogliere un momento ed una luce tali da conferire ad una scena, per tanti aspetti “normale”, la forza evocativa di un’opera di Eugène Delacroix, o la magnificenza della volta della Cappella Sistina affrescata da Michelangelo Buonarroti: la foto che ritrae un congresso di chef al teatro Bellini di Catania, scattata da Fabrizio Villa, fotogiornalista collaboratore del “Corriere della Sera”, nei giorni della manifestazione Cibo Nostrum 2019, è stata scelta dal “New York Times” tra le foto con cui ricordare e raccontare l’anno, tra oltre 5,6 milioni di foto, in una selezione che pesca gli scatti più rappresentativi, capaci di attraversare dodici mesi di notizie e avvenimenti, in una carrellata di conflitti, trionfi, catastrofi, successi, o semplicemente momenti da ricordare.

