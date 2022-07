I Masanielli - Francesco Martucci è la migliore pizzeria secondo la “50 Top Pizza Italia” 2022

I Masanielli - Francesco Martucci, a Caserta, si conferma per il quarto anno consecutivo la migliore pizzeria d’Italia secondo la “50 Top Pizza Italia” 2022, la classifica delle migliori pizzerie d’Italia stilata da “50 Top Pizza”, la guida più influente del mondo della pizza, ideata e curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro. Al secondo posto della classifica 50 Kalò di Ciro Salvo a Napoli e, a completare il podio, al terzo posto 10 Diego Vitagliano Pizzeria, sempre a Napoli. Segue in quarta posizione I Tigli a San Bonifacio (VR), al quinto posto Francesco & Salvatore Salvo a Napoli, sesto Seu Pizza Illuminati a Roma, settimo La Notizia 94 a Napoli, ottavo posto per 180g Pizzeria Romana a Roma, al nono Dry Milano a Milano, al decimo la nuova pizzeria casertana Cambia-Menti di Ciccio Vitiello. Da segnalare il riconoscimento Benemerito della Pizza 2022 è andato a tre pizzaioli che all’inizio degli anni 2000 hanno cambiato la storia della pizza nelle loro rispettive categorie: Enzo Coccia, Simone Padoan e Gabriele Bonci. In tutto, sono 500 le pizzerie recensite dalla guida, divise in Pizzerie Top (le prime 50) Grandi Pizzerie (dalla posizione 51 alla 100) Pizzerie Eccellenti e Pizze in Viaggio - da taglio e asporto. Tra le prime 100 pizzerie svetta la Campania con 30 insegne, al secondo posto il Lazio con 13 insegne, che batte di poco la Lombardia con 12. A seguire Toscana (10), Puglia e Veneto (5), Piemonte e Sardegna (4), Sicilia (3), Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Marche (2), infine Calabria, Molise, Trentino-Alto Adige e Umbria (1).

Focus - Gli Italian Special Awards

Pizzaiolo dell’Anno 2022 - Latteria Sorrentina Award: Jacopo Mercuro di 180g Pizzeria Romana (Roma)

Giovane dell’Anno 2022 - Ooni Award: Davide Ruotolo di Palazzo Petrucci Pizzeria (Napoli)

Pizzeria Novità dell’Anno 2022 - Solania Award: Modus (Milano)

Performance dell’Anno 2022 - Birrificio Fratelli Perrella Award: Denis (Milano)

Pizza dell’Anno 2022 - Robo Award: Recensione Negativa di Cambia-Menti di Ciccio Vitiello (Caserta)

Migliore Proposta dei Fritti 2022 - Olitalia Award: Lievito Pizza, Pane … (Roma)

Migliore Frittatina di Pasta dell’Anno 2022 - Pastificio di Martino Award: I Borboni Pizzeria (Pontecagnano Faiano, SA)

Migliore Carta dei Vini 2022 - Prosecco Doc Award: Pizzeria Da Lioniello (Succivo, CE)

Miglior Servizio di Sala 2022 - Goeldlin Award: Officine del Cibo (Sarzana, SP)

Innovazione e Sostenibilità Ambientale 2022 - Ferrarelle Award: I Masanielli - Sasà Martucci (Caserta)

Focus - I Premi Forno Verde 2022

I Masanielli - Sasà Martucci, Caserta

Le Grotticelle, Caggiano (SA)

Pupillo Pura Pizza, Frosinone

Denis, Milano

Pizzeria Le Parùle, Ercolano (NA)

Pizzeria Gigi Pipa, Este (PD)

Pizzarium, Roma

Grotto Pizzeria Castello, Caggiano (SA)

Focus - Pizzerie Top dalla posizione 1 alla posizione 50

1 I Masanielli - Francesco Martucci - Caserta, Campania

2 50 Kalò - Napoli, Campania

3 10 Diego Vitagliano Pizzeria - Napoli, Campania

4 I Tigli - San Bonifacio (VR), Veneto

5 Francesco & Salvatore Salvo - Napoli, Campania

6 Seu Pizza Illuminati - Roma, Lazio

7 La Notizia 94 - Napoli, Campania

8 180g Pizzeria Romana - Roma, Lazio

9 Dry Milano - Milano, Lombardia

10 Cambia-Menti di Ciccio Vitiello - Caserta, Campania

11 I Masanielli - Sasà Martucci - Caserta, Campania

12 Le Grotticelle - Caggiano (SA), Campania

13 Qvinto - Roma, Lazio

14 Pepe in Grani - Caiazzo (CE), Campania

15 Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 - Frattamaggiore (NA), Campania

16 ’O Scugnizzo - Arezzo, Toscana

17 Crosta - Milano, Lombardia

18 Pupillo Pura Pizza - Frosinone, Lazio

19 Apogeo - Pietrasanta (LU), Toscana

20 La Cascina dei Sapori - Rezzato (BS), Lombardia

21 Patrick Ricci - Terra, Grani, Esplorazioni - San Mauro Torinese (TO), Piemonte

22 Pizzeria Panetteria Bosco - Tempio Pausania (SS), Sardegna

23 400 Gradi - Lecce, Puglia

24 Denis - Milano, Lombardia

25 Pizzeria Da Lioniello - Succivo (CE), Campania

26 Enosteria Lipen - Triuggio (MB), Lombardia

27 Officine del Cibo - Sarzana (SP), Liguria

28 L’Orso - Messina, Sicilia

29 Sbanco - Roma, Lazio

30 Frumento - Acireale (CT), Sicilia

31 La Braciera - Palermo, Sicilia

32 Fandango - Potenza, Basilicata

33 Il Vecchio e il Mare - Firenze, Toscana

34 Pizzeria Le Parùle - Ercolano (NA), Campania

35 Giovanni Santarpia - Firenze, Toscana

36 Giangi Pizza e Ricerca - Arielli (CH), Abruzzo

37 BOB Alchimia a Spicchi - Montepaone Lido (CZ), Calabria

38 I Borboni Pizzeria - Pontecagnano Faiano (SA), Campania

39 Sant’Isidoro - Pizza & Bolle - Roma, Lazio

40 ’O Fiore Mio - Faenza (RA), Emilia-Romagna

41 Grigoris - Mestre (VE), Veneto

42 Modus - Milano, Lombardia

43 Pizzeria Gigi Pipa - Este (PD), Veneto

44 Maiori - Cagliari, Sardegna

45 Luppolo & Farina - Latiano (BR), Puglia

46 Antica Friggitoria Masardona Roma - Roma, Lazio

47 Palazzo Petrucci Pizzeria - Napoli, Campania

48 Pizzeria Chicco - Colle di Val d’Elsa (SI), Toscana

49 Giotto Pizzeria - Bistrot - Firenze, Toscana

50 Guglielmo & Enrico Vuolo - Verona, Veneto

Focus - Grandi Pizzerie dalla posizione 51 alla posizione 100

51 Concettina ai Tre Santi - Napoli, Campania

52 I Fontana - Somma Vesuviana (NA), Campania

53 La Contrada - Aversa (CE), Campania

54 Gusto Divino - Saluzzo (CN), Piemonte

55 La Gatta Mangiona - Roma, Lazio

56 Pizzeria Mamma Rosa - Ortezzano (FM), Marche

57 La Piedigrotta - Varese, Lombardia

58 Meunier Champagne & Pizza - Corciano (PG), Umbria

59 La Bolla - Caserta, Campania

60 Starita a Materdei - Napoli, Campania

61 Pizzeria Elite Rossi - Alvignano (CE), Campania

62 Angelo Pezzella - Pizzeria con Cucina - Roma, Lazio

63 Sirani - Bagnolo Mella (BS), Lombardia

64 La Sorgente Pizzeria - Guardiagrele (CH), Abruzzo

65 Battil’oro - Querceta (LU), Toscana

66 Piccola Piedigrotta - Reggio Emilia, Emilia-Romagna

67 Mater - Fiano Romano (RM), Lazio

68 Cocciuto - Milano, Lombardia

69 Framento - Cagliari, Sardegna

70 Da Attilio - Napoli, Campania

71 Pizzeria Luigi Cippitelli - San Giuseppe Vesuviano (NA), Campania

72 Sa Scolla - Cagliari, Sardegna

73 Capuano’s Pizzeria 7.0 - Milano, Lombardia

74 Umberto - Napoli, Campania

75 La Locanda dei Feudi - Pezzano (SA), Campania

76 Hofstätter Garten - Termeno sulla Strada del Vino (BZ), Trentino-Alto Adige

77 La Pergola - Radicondoli (SI), Toscana

78 Bottega Dani - Cecina (LI), Toscana

79 Pizzeria La Scaletta - Ascoli Piceno, Marche

80 A Rota - Roma, Lazio

81 Pizza Canneto Beach 2 - Margherita di Savoia (BT), Puglia

82 Lievito 72 - Trani (BT), Puglia

83 Foorn - Mariglianella (NA), Campania

84 Carmine Donzetti - Pizza & Fritti - Casandrino (NA), Campania

85 Il Segreto di Pulcinella - Montesarchio (BN), Campania

86 Bioesserì - Milano, Lombardia

87 Glamour - The Fashion Pizza - Rionero In Vulture (PZ), Basilicata

88 La Piazzetta del Pisacane - Genova, Liguria

89 Il Vecchio Gazebo - Molfetta (BA), Puglia

90 Marghe - Milano, Lombardia

91 Pizzeria Gorizia 1916 - Napoli, Campania

92 Vola Bontà per Tutti - Castino (CN), Piemonte

93 Bas & Co - Pesche (IS), Molise

94 Piccolo Buco - Roma, Lazio

95 Libery Pizza & Artigianal Beer - Torino, Piemonte

96 Mama - Lendinara (RO), Veneto

97 Olio & Basilico - Giacomo Garau - Calvi Risorta (CE), Campania

98 Il Pacchero - Firenze, Toscana

99 I Belcastro - Roma, Lazio

100 Gaetano Paolella Pizzeria - Acerra (NA), Campania

Copyright © 2000/2022