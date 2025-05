I pagamenti digitali superano quelli in contante, ma non a ristorante (e con divario tra Nord e Sud)

Nel 2024 in Italia i pagamenti digitali hanno superato quelli in contante: secondo l’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, il 43% dei consumi sono stati regolati tramite strumenti elettronici, mentre il 41% è stato effettuato con banconote. Eppure, nonostante questo processo di digitalizzazione stia avanzando rapidamente - con il contactless che ora rappresenta quasi il 90% delle transazioni elettroniche - stando ad un’altra analisi condotta da Dishup, startup fintech che sviluppa soluzioni innovative per la ristorazione, esistono differenze significative sia a livello settoriale che geografico. In particolare, viene spiegato, nel comparto della ristorazione e Horeca solo il 40% dei pagamenti è digitale e con una netta divisione tra Nord e Sud: nel Settentrione per esempio la percentuale dei pagamenti contactless tocca quota 75%.

“La ristorazione non è solo un settore economico. È un linguaggio culturale, un atto umano, che oggi ha bisogno di nuovi strumenti per restare vivo”, spiega Antonio Ruscitti, Ceo di Dishup, piattaforma all-in-one fondata nel 2021 che integra menu digitali, gestione ordini, sistemi di pagamento e analisi dei dati: “lavoriamo per costruire una ristorazione che sia allo stesso tempo efficiente e ospitale, dove la tecnologia è invisibile ma indispensabile ed accessibile, al servizio di chi lavora ogni giorno sul campo”. Grazie al menu digitale, i clienti possono ordinare e pagare in autonomia, sia al tavolo che in modalità asporto.

Un ulteriore vantaggio è dato da Kitchen Co-Pilot, un’app che sfrutta l’Intelligenza artificiale per migliorare i flussi di lavoro in cucina, prioritizzando gli ordini in base alle necessità e ottimizzando i tempi di preparazione, e Waiter App, per semplificare la gestione degli ordini da parte dei camerieri, consentendo loro di prendere e avviare i pagamenti tramite la funzionalità tap & pay.

