I ristoranti di Giancarlo e Silvia Perbellini per la Fondazione Colangiocarcinoma per Santa Lucia

Per un assaggio dell’eccellenza raggiunta - in tutti i sensi - dalla Cucina Italiana Patrimonio Unesco, si va dai ristoranti del Gruppo Xbe di Giancarlo e Silvia Perbellini devolvono parte degli incassi alla Fondazione Colangiocarcinoma Ets, a “Un Piatto d’Oro, un Gesto d’Amore” a Bologna, la cena solidale di Natale dell’Antoniano, con grandi chef e pasticceri, dai “Ristoranti Contro la Fame”, in tutta Italia, per sostenere i progetti di Azione Contro la Fame, al “Gourmet Skisafari” nei rifugi sulle Dolomiti dell’Alta Badia con i piatti di celebri chef stellati ed i grandi vini altoatesini. Ma, come sempre, il periodo delle feste è perfetto anche per andar per mostre e sono tante quelle dedicate al wine & food, da “Itadakimasu - Le storie nascoste nella cucina degli anime” al Milano Spazio Varesina 204, a “Pittura, anima e meditazione” di Costantino Giovine nella Galleria d’Arte Contemporanea della cantina Montina in Franciacorta, da “Valtellina. Il Senso del Vino” a Palazzo Besta a Teglio, alla rassegna fotografica “ALdiLà” di Davide Barzaghi dalla griffe Michele Chiarlo nelle Langhe, da “Terra d’Arte”, il progetto di Col Vetoraz nel cuore delle Colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg con le sculture di Pietro Colmellere, a “Vino, dono degli dèi” al Muvit, il Museo del Vino della Fondazione Lungarotti a Torgiano, con i “tesori” inediti della Necropoli di Vulci, fino alle esperienze enogastronomiche in atmosfera Liberty e Belle Époque nei Rocco Forte Hotels da Roma a Palermo per la grande mostra di Mucha nella capitale, mentre dalla Sicilia Firriato affianca “Visioni Verticali - Festival del Cinema” di Potenza e la Sardegna si racconta con Vinodabere a Roma. E se le cantine del Movimento Turismo del Vino sono aperte anche a Natale in tutta Italia, a Il Borro, la storica Tenuta della Famiglia Ferragamo nel Valdarno Superiore, c’è “Borgo in Festa”, e Babbo Natale fa tappa anche in cantina, al Rosewood Castiglion del Bosco tra i vigneti di Brunello a Montalcino. Sono questi solo alcuni degli eventi segnalati nell’agenda WineNews.

In Lombardia, dalla Franciacorta alla Valtellina

Un percorso immersivo alla scoperta dei piatti più iconici dell’animazione giapponese, dai ramen di Naruto agli onigiri di Totoro, fino ai bentō dei grandi maestri come Hayao Miyazaki, Eichiro Oda e Masashi Kishimoto: fino al 6 aprile, Milano Spazio Varesina 204, a Milano, ospita la mostra evento “Itadakimasu - Le storie nascoste nella cucina degli anime”, curata dal food influencer Sam Nazionale (@pranzoakonoha su Instagram) e dalla scrittrice Silvia Casini. Montina Franciacorta ospita, invece, la mostra “Pittura, anima e meditazione” di Costantino Giovine, fino a gennaio 2026 nella sua Galleria d’Arte Contemporanea, in un percorso che unisce sogno, emozione e spiritualità, invitando il pubblico a lasciarsi guidare dalle sensazioni, e valorizzare il dialogo tra arte, natura e vino. Fino al 6 gennaio 2026 a Palazzo Besta a Teglio, prosegue, quindi, la mostra “Valtellina. Il Senso del Vino” che racconta il legame “eroico” tra il vino e questo territorio, curata dalla Direzione Regionale Musei Lombardia (e quindi dal Ministero della Cultura), sviluppata da un’idea di Sara Missaglia e Giusi di Gangi e finalizzata con la direzione di Silvia Anna Biagi, direttrice di Palazzo Besta, ma anche grazie alla compartecipazione del Consorzio Media Valtellina, del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano dell’Adda (Bim), del Comune di Teglio ed al contributo della Fondazione Pro Valtellina Ets, con il sostegno delle Cantine Nera Vini, Caven Vini e dell’Enoteca Le Rocce Poggiridenti.

In Piemonte & Valle d’Aosta , dalle Langhe al Monte Bianco

Michele Chiarlo, storica griffe delle Langhe, del Barolo, del Barbaresco e del Nizza, rinnova il suo impegno nella valorizzazione del legame tra arte e vino - del quale è pioniera con l’Art Park La Court con opere di Emanuele Luzzati, Ugo Nespolo, Giancarlo Ferraris (autore anche delle etichette) e Chris Bangle, ma anche con il Cannubi Path, concepito da Nespolo per creare un dialogo tra natura e creatività - ospitando la rassegna fotografica “ALdiLà” di Davide Barzaghi, una narrazione visiva che esplora la bellezza nascosta nella quotidianità, attraverso lo sguardo di un autore che ha trasformato la fotografia in un linguaggio intimo ed essenziale, nella cantina di Calamandrana e nel resort Palás Cerequio a La Morra (fino al 23 dicembre). Fino al 21 dicembre, Asti celebra “I Gioielli del Territorio”, ovvero le eccellenze enogastronomiche del Monferrato, con protagonista il tartufo bianco da assaggiare, fino alla vigilia di Natale, nei ristoranti e nelle osterie del territorio. Ma torna anche la “Bagna della Merla” dal 28 gennaio al 1 febbraio 2026, la più grande bagna cauda planetaria collettiva in contemporanea ad Asti, in Piemonte e nel mondo, con migliaia di appassionati in oltre 150 locali tra ristoranti, cantine storiche, osterie e agriturismi, che grazie all’Associazione Culturale Astigiani, che destina, ogni anno, gli utili del progetto a concrete azioni di solidarietà e tutela ambientale, celebrano un vero e proprio rito della tavola che unisce.

Courmayeur, gioiello alpino incastonato ai piedi del Monte Bianco, il tetto d’Europa, ha dato il via alla nuova stagione sciistica sulle montagne italiane, tra sport sulla neve, itinerari a piedi, attività indoor, benessere e Spa ed esperienze enogastronomiche, che vanno da aperitivi al tramonto ammirando le Alpi ai 3.466 metri di altezza dello Skyway Monte Bianco, e grazie anche alle partnership con Altagamma e Cave Mont Blanc.

In Trentino Alto Adige, sulle Dolomiti gourmet

In Alto Adige, fino al 6 gennaio, è tempo di vivere una vera fiaba natalizia: tra i tradizionali “5 Mercatini Originali Alto Adige” (da Bolzano a Merano, da Bressanone a Vipiteno e Brunico), città vestite a festa e paesaggi invernali, ci sono tutti gli elementi per un’esperienza da sogno per adulti e bambini, anche all’insegna della migliore cucina e dei grandi vini altoatesini. Ma è ripartita anche la stagione invernale sulle Alpi, tra discese spettacolari, gusto (con l’AlpiNN - Food Space & Restaurant dello chef tristellato Norbert Niederkofler che eleva la cucina alpina con la filosofia “Cook the Mountain”, ma anche con i “Mercatini di Natale” e la “Speck & Wine Emotion”, dal 29 gennaio al 26 marzo 2026, tour sciistici guidati tra le baite per degustare lo Speck Alto Adige Igp in abbinamento a vini altoatesini) e cultura (con il Messner Mountain Museum Corones, firmato dall’archistar Zaha Hadid) in vetta, a Plan de Corones, considerata la località sciistica n. 1 delle Dolomiti dell’Alto Adige, Patrimonio Unesco, e tra le location dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Sempre con le Dolomiti sullo sfondo, la nuova edizione di “Sciare con gusto”, che promette di essere la più stellata di sempre, dà il via alla stagione invernale sciistica e gourmet in Alta Badia, con 3 chef tristellati, 16 stelle Michelin e 3 Stelle Verdi - da Massimiliano Alajmo a Simone Cantafio, dai Cerea a Niko Romito, da Chiara Pavan e Francesco Brutto a Isa Mazzocchi, da Jessica Rosval ad Alessandro Dal Degan, Tomaž Kavčič e Cristina Bowerman - per un viaggio tra neve, sapori e solidarietà per la Fondazione “La Miglior Vita Possibile”, servite nei rifugi, fino al 7 aprile. A seguire, tornerà il “Gourmet Skisafari”, il 14 dicembre, con gli chef stellati - Alajmo, Cerea, Dal Degan, Cantafio e Kavčič - che accoglieranno gli sciatori tra i rifugi a 2.000 metri, offrendo piatti che uniscono creatività e tradizione locale, sposando i grandi vini altoatesini. Quindi, la “SunRisa”, il 22 dicembre, per sciare sulle piste ancora vergini mentre il sole sorge tra le cime innevate, e con una colazione gourmet nei rifugi in quota, curata con la consulenza nutrizionale di Elena Casiraghi, esperta in alimentazione sportiva. Dal 16 dicembre al 31 marzo, cresce l’attesa per gli amati “Sommelier in pista”, con un maestro di sci ed un sommelier che guideranno gli sciatori nella degustazione di etichette d’eccellenza dell’Alto Adige nei rifugi d’alta quota. “L’Oste sul ghiaccio”, il 29 gennaio, sarà, invece, una cena elegante sul Lago ghiacciato di Sompunt, tra luci, riflessi e vini serviti da sommelier sui pattini. Dal 15 al 22 marzo, tornerà, quindi, la “Roda dles Saus”, settimana dedicata alla cucina ladina nell’area Skitour La Crusc. Chi ama il vino non potrà perdere, poi, il “Wine Skisafari” del 22 marzo, dove i rifugi Piz Arlara, Bioch, I Tablà e Pralongiá diventeranno tappe di un vero e proprio “safari enologico” sugli sci. E per tutta la stagione sarà possibile anche prenotare la “Colazione tra le vette” al Las Vegas Lodge, un’esperienza esclusiva per iniziare la giornata con i migliori prodotti dell’Alto Adige, immersi nel silenzio e nella bellezza delle montagne. Con la nuova stagione invernale, Super G ha inaugurato, invece, il progetto di Madonna di Campiglio, che intreccia club culture (con la riapertura della storica Zangola), cucina italiana (del ristorante Meraviglioso e dell’Arena, epicentro dell’après-ski e lunch open air), design e intrattenimento in un linguaggio capace di raccontare un nuovo modo di vivere la montagna con oltre 40 eventi, come “Orange Wave” con Campari, “Allez Allez Rosé” con Ferrari Trento, “House of Pna” con Peroni e “Tonicx” con Pernod Ricard, sullo sfondo delle Dolomiti del Brenta.

In Friuli & Veneto, dal Collio alle Colline del Prosecco Docg

Per le Festività nella regione, “Io sono Friuli Venezia Giulia” invita a scoprire o riscoprire la tradizione dei “Fogolars”, dedicata al “focolare” simbolo della cultura friulana, rappresentando non solo un caminetto di grandi dimensioni, ma anche un luogo di incontro e condivisione per le famiglie, anche nei ristoranti.

Sulle Colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Patrimonio Unesco continua “Visit Cantina” (fino al 30 marzo 2026), la rassegna organizzata dalla Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano-Valdobbiadene, che vede più di 60 cantine - da Villa Sandi a Bisol 1542, da Bortolomiol a Bacio della Luna, da Mionetto a Col Vetoraz, da La Tordera ad Adami, tra le altre - aprire le porte per raccontarsi e raccontare il territorio attraverso più di 1.500 appuntamenti. “Terra d’Arte”, il progetto firmato Col Vetoraz, sempre nel cuore delle colline del Conegliano Valdobbiadene, che intreccia il linguaggio del vino con quello della creatività, accoglie le opere del giovane scultore trevigiano Pietro Colmellere, che porta in cantina storie di legno e scalpelli, trasformando gli spazi in un dialogo continuo tra materia, territorio e ispirazione.

In Emilia Romagna, con i vini buoni, puliti e giusti

La Rocca di Ravaldino a Forlì si apre alla cittadinanza con “Experience in Rocca”, eventi nei quali convivono cultura, intrattenimento esperienziale, rievocazione storica, valorizzazione dell’enogastronomia e del cibo locale espressione di identità culturale: ogni appuntamento è costruito intorno a un tema specifico, collegato a episodi, personaggi e atmosfere che hanno segnato la vita della Rocca, integrando elementi di spettacolo, narrazione, artigianato e cucina (fino al 28 dicembre). “Un Piatto d’Oro, un Gesto d’Amore” a Bologna, il 15 dicembre, è la cena solidale di Natale dell’Antoniano, con grandi chef e maestri pasticceri, da Max Poggi a Josefina Zojza, passando per Francesco Carboni, Gino Fabbri e Chiara Ferrari, accompagnata dalla magia del Piccolo Coro dell’Antoniano e di Orchestra Senzaspine, per trasformare gusto e musica in solidarietà. E in una BolognaFiere, sempre più “hub” della galassia produttiva dei piccoli produttori e artigiani del vino italiano, e non solo, continua la sinergia e la contemporaneità tra “Slow Wine Fair”, la kermesse dedicata al “vino buono politico e giusti” secondo Slow Wine di 1.000 vignaioli e vignerons in arrivo da tutto il mondo, e “Sana Food”, format dedicato al canale horeca e al retail specializzato sul cibo biologico, con FederBio, in calendario dal 22 al 24 febbraio 2026, ma la partnership si allarga e, grazie a Slow Food Promozione, vedrà in Sana Food ospitare produttori dei Presìdi e delle reti Slow Food, appuntamenti formativi, degustazioni e tavole rotonde sui principali argomenti al centro del dibattito riguardante le politiche agroalimentari ed il cibo buono, pulito e giusto. E tutto sarà focalizzato sull’impatto positivo che il vino ed il cibo hanno su territori e comunità, come motore di sviluppo e inclusione sociale, e sulla giustizia sociale.

In Toscana & Umbria, dal paesaggio al museo del vino più belli del mondo

Nel Valdarno Superiore, anche Il Borro, la storica Tenuta della Famiglia Ferragamo, fino al 7 gennaio, celebra la stagione invernale, Natale e Capodanno, con “Borgo in Festa”, tra vin brulè e caldarroste, “Gli Artigiani del Borgo”, falconieri in costume (14 dicembre), la messa di Natale nella Chiesa di San Biagio ed il pranzo all’Osteria del Borro (25 dicembre) e il Cenone di Capodanno anche il Tuscan Bistro con la Festa di Mezzanotte nella Tinaia.In Chianti Classico, considerato il paesaggio del vino più bello del mondo, nel giardino all’italiana di Villa Le Corti, restaurato grazie ad un progetto voluto da Duccio e Clotilde Corsini, a partire dal 1992, della villa-fattoria e storica cantina del Gallo Nero Principe Corsini, disegnata nel Cinquecento “dall’archistar cinquecentesco” Santi di Tito, proseguono le “Esperienze in Giardino”, un calendario di incontri incentrati sull’ElettroColtura tenuti da Clare Orchard che, insieme al marito Mirco, quotidianamente si prende cura dell’Orto e del Pomario seguendo i principi di questa antica tecnica dell’Agricoltura Energetica, seguiti dall’esperienza diretta nell’orto, in giardino o nella cucina storica della Villa o nella Pesa incentrate, ed con una “colazione verde” nell’Osteria Le Corti con un menù dedicato che comprende un antipasto e un piatto realizzati con i frutti dell’orto, abbinati ai vini Principe Corsini (20 dicembre). Anche il Rosewood Castiglion del Bosco, tra i vigneti di Brunello a Montalcino, si veste di luci per le festività, con tanti eventi fino al 30 dicembre, tra mercatini di Natale, il Villaggio di Babbo Natale e laboratori per adulti e bambini.

“Tesori” inediti, 60 reperti della Tomba 58 della Necropoli dell’Osteria di Vulci sono in mostra in anteprima assoluta al Museo del Vino più importante d’Italia e il più bello al mondo: il Muvit della Fondazione Lungarotti a Torgiano, che, tra le oltre 3.000 opere che attraversano 5.000 anni di storia, con “Vino, dono degli dèi” racconta il rituale del banchetto funebre etrusco e il vino come dono degli dèi e viatico per l’aldilà (fino al 5 luglio 2026). Perugia conferma il suo amore per il “cibo degli dei”, con la nascita della “Città del Cioccolato”, il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e al cioccolato, grazie al recupero dell’ex Mercato Coperto del Comune di Perugia, con Regione Umbria e Fondazione Perugia, che oggi accoglie un percorso tanto didattico quanto immersivo, capace di coinvolgere tutti e cinque i sensi, e che spazia dalla geografia dei Paesi produttori alla storia del cacao, da 5.300 anni fa ad oggi, dalla biodiversità legata a un prodotto ancora tutto da scoprire, alla sostenibilità che interessa l’intera filiera, nato da un’idea di Eugenio Guarducci, fondatore e presidente Eurochocolate, lo storico Festival Internazionale del Cioccolato.

Dal Lazio alla Sicilia, passando in Basilicata, tra vino, cucina & cinema

La “Sardegna di Vinodabere”, con più di 40 aziende ed oltre 200 vini torna protagonista a Roma, da domani al 14 dicembre all’Hotel Belstay: un viaggio tra le produzioni provenienti dai territori di Gallura, Mamoiada, Mandrolisai, Ogliastra, Oliena, Orgosolo, Oristanese, Romangia, Sulcis e Sud Sardegna, accompagnato da masterclass e dagli abbinamenti del Consorzio del Formaggio Pecorino Romano. La rassegna “MidNite Chef”, in cui chef-guest favoriscono l’incontro tra la cucina d’autore e i cocktail del Nite Kong a Roma del bartender Patrick Pistolesi, vedono protagonisti Davide Guidara (22 dicembre), Vania Ghedini (26 febbraio), Nicola Somma (16 aprile), Valentino Cassanelli (14 maggio) e Giancarlo Perbellini (8 giugno). Rocco Forte Hotels ha lanciato un nuovo itinerario di esperienze esclusive a tema Liberty che svela la bellezza e il savoir-vivre della Belle Époque in Italia, creando un legame tra Villa Igiea a Palermo e Hotel de la Ville a Roma, ispirato all’eleganza dell’Art Nouveau e alla nuova mostra romana dedicata al genio Alphonse Mucha, a Palazzo Bonaparte fino a marzo 2026, e all’epopea dei Florio, da Marsala al mondo.

La griffe siciliana Firriato affianca “Visioni Verticali - Festival del Cinema” di Potenza, da oggi al 14 dicembre tra il Cineteatro Don Bosco e il Teatro F. Stabile, per promuovere progettualità capaci di interpretare le trasformazioni della contemporaneità e di avvicinare le nuove generazioni ai linguaggi artistici più evoluti, riconoscendo al cinema una funzione che va oltre l’intrattenimento: spazio di dialogo intergenerazionale, laboratorio di immaginazione, strumento di cambiamento.

In tutta Italia, tra alta cucina solidale e cantine aperte per le feste

I ristoranti del Gruppo Xbe di Giancarlo Perbellini - da Casa Perbellini - 12 Apostoli, Tapasotto, Du de Cope, Osteria Mondo d’Oro, Locanda Quattro Cuochi, Ristorante Al Capitan della Cittadella, tutti a Verona, alla Locanda Perbellini Bistrot di Milano, dalla Locanda Perbellini al Lago a Garda al Ristorante Locanda Perbellini al Mare a Montallegro, devolvono una parte degli incassi di domani, nel giorno di Santa Lucia, figura simbolo di luce e generosità, alla Fondazione Colangiocarcinoma Ets, una scelta che nasce da un legame personale e familiare con questa malattia rara, tra le più insidiose conosciute oggi, e dalla volontà dello chef e di sua moglie Silvia Bernardocchi Perbellini che si è dedicata con sensibilità alla nascita della Fondazione, contribuendo a trasformare un’esperienza familiare in un progetto di sostegno e consapevolezza. L’iniziativa “Ristoranti Contro la Fame”, che, da oltre 10 anni, unisce solidarietà e ristorazione, trasformando la passione per il cibo in un gesto concreto contro la fame insieme a chef, ristoratori e food lovers, prosegue, invece, fino al 31 dicembre, nei ristoranti di tutta Italia - in partnership, tra gli altri, con Fipe, TheFork, Michelin Italia, Metro e non solo - dove si può scegliere un piatto o un menù solidale e sostenere i progetti di Azione Contro la Fame, anche accompagnati dalle bollicine solidali di Ferrari Trento, il Trentodoc Maximum Blanc de Blancs. Infine, le cantine del Movimento Turismo del Vino, guidato da Violante Gardini Cinelli Colombini, aprono le porte per l’ultimo appuntamento dell’anno: da Nord a Sud, le aziende si accendono di luci per “Cantine Aperte a Natale”, l’evento che porta con sé il desiderio di stare insieme e condividere emozioni accompagnati da un buon calice di vino, per tutto dicembre, nella bellezza dei paesaggi e nei borghi del vino che si vestono a festa, e con la novità della partnership con Earth Day Italia, la Fondazione che si occupa delle celebrazioni dell’Earth Day, la “Giornata Mondiale della Terra”, con esperienze educative e ludiche che coniugano divertimento, creatività e consapevolezza.

