La “Corsa Rosa” brinda con la “perla bianca”: il Pinot Grigio Delle Venezie vino del “Giro d’Italia”

Una “perla bianca” enoica incontra la “Corsa Rosa” per un sodalizio tra sport e vino pronto a scrivere una nuova e importante pagina, tra due simboli italiani. A Vinitaly 2026 a Veronafiere a Verona, al Ministero dell’Agricoltura, è stata ufficialmente presentata la partnership tra il Consorzio Doc Delle Venezie con Rcs MediaGroup per il Giro d’Italia, con l’evento “Pinot Grigio Doc Delle Venezie e Giro d’Italia. Insieme per tirare la volata dell’eccellenza italiana”, brindando con il Pinot Grigio Delle Venezie, primo bianco fermo italiano per esportazioni, nonché vino tra i più apprezzati al mondo, e che sarà l’“Official Wine” 2026 del Giro d’Italia n. 109 (8-31 maggio), una delle grandi corse del ciclismo internazionale, ma anche del Giro d’Italia Women e del Giro Next Gen.

Un appuntamento che ha riunito istituzioni, imprese, mondo dello sport e rappresentanti della promozione internazionale, alla luce di un progetto triennale che punta a rafforzare il posizionamento della denominazione sui mercati globali e a valorizzare il sistema territoriale del Nordest italiano. In questo contesto è stata presentata la bottiglia magnum brandizzata Doc Delle Venezie realizzata per il Giro d’Italia, destinata ai momenti di premiazione sul podio, insieme ai trofei del Giro d’Italia, del Giro d’Italia Women e del Giro Next Gen esposti in anteprima.

Luca Rigotti, presidente Consorzio Doc Delle Venezie, ha delineato il significato della partnership: “la scelta di avviare la collaborazione con il Giro d’Italia nasce da una piena coerenza strategica: si tratta di una piattaforma iconica capace di trasformare un grande evento sportivo in un racconto autentico dell’eccellenza italiana, del territorio e dello stile di vita. Per il Pinot Grigio Doc Delle Venezie significa entrare in una narrazione che unisce sport e benessere, comunità e cultura enogastronomica, rafforzando il nostro posizionamento non solo in termini di visibilità, ma soprattutto di identità e reputazione internazionale”.

Il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha evidenziato come “il fatto che lo sport venga abbinato al vino aiuta a comprendere come non debba essere criminalizzato. Alimentazione equilibrata e attività fisica sono due elementi che viaggiano insieme e fanno parte di uno stile di vita sano”.

Il presidente Ita-Italian Trade Agency, Matteo Zoppas, ha richiamato il valore strategico di iniziative integrate come questa per l’internazionalizzazione del made in Italy, evidenziando come la sinergia tra ambiti culturali diversi che riguardino eventi sportivi, turismo o enogastronomia, rappresenti una leva concreta per rafforzare il posizionamento del prodotto italiano sui mercati globali e sviluppare nuove opportunità di export: “il Pinot Grigio rinforza così il racconto delle eccellenze italiane nel mondo, contribuendo alla “Diplomazia della Crescita” insieme ad altri settori chiave come la Bike Economy. Grazie alla sinergia con Rcs, si può trasformare lo spettacolo sportivo in uno strumento di sviluppo economico reale, capace di generare intenzioni d’acquisto concrete e sostenere attivamente l’export dei nostri distretti produttivi”.

Paolo Bellino, ad e dg Rcs Sports & Events, ha evidenziato come “il Giro d’Italia è molto più di una competizione sportiva, è una piattaforma globale che racconta il Paese attraverso i suoi territori, le sue eccellenze e la sua cultura. La partnership con il Consorzio Doc Delle Venezie nasce da una visione condivisa, ovvero valorizzare l’Italia come sistema integrato, capace di unire sport, paesaggio e produzioni di qualità”.

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