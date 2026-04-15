Dalle colline al grande schermo: l’etichetta celebrativa del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg

Dalle colline di Conegliano Valdobbiadene, cuore della denominazione, passando per Venezia, arrivando all’interno di una sala cinematografica, luogo iconico della narrazione: il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg lancia l’etichetta in edizione limitata, la n. 3, realizzata per la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, un progetto che racconta la denominazione attraverso nuovi linguaggi, ampliandone la conoscenza e valorizzandone il posizionamento.

“La collaborazione con la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia ha rappresentato per la nostra Denominazione un’occasione straordinaria per raccontarsi attraverso un linguaggio universale come quello del cinema - ha commentato Franco Adami, Presidente del Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg - questo progetto non è solo il racconto di un percorso, ma un punto di partenza per continuare a sviluppare nuove forme di comunicazione capaci di valorizzare il nostro territorio e la sua identità in contesti sempre più ampi e contemporanei”.

“Esprimiamo la nostra gratitudine al Consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg - dichiara Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia - che conferma il sostegno alla Mostra per il terzo anno consecutivo, testimoniando il suo ruolo fondamentale nel patrimonio culturale e storico della regione, nonché il suo fervore creativo”.

L’etichetta conclusiva, realizzata dallo studio grafico Mimicoco, rappresenta simbolicamente il punto di arrivo di un viaggio: protagonisti dell’illustrazione sono i personaggi “telecamera”, seduti tra le poltroncine del cinema, mentre sul grande schermo vengono proiettati i due Marchi - quello della Denominazione e quello della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia - a suggellare un racconto che unisce identità, cultura e immaginario.

Un evento esclusivo - con lo chef Tino Vettorello, ambasciatore della tradizione culinaria veneta - ha celebrato, a Vinitaly, il percorso triennale di collaborazione. Insieme alla nuova etichetta è stato presentato anche il trittico di etichette celebrative che racchiude e valorizza i tre anni di progetto, espressione di un dialogo tra linguaggi diversi al servizio della promozione del territorio. Con questa etichetta si consolida un percorso che ha saputo unire territorio, creatività e visione, portando il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg dal paesaggio delle sue colline a contesti culturali di rilievo internazionale.

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