Menu
EN
Notizie
Italia
Mondo
Non solo Vino
Edicola
La Cantina di WineNews
Su I Vini di WineNews
Su I Quaderni di WineNews
A Tavola
WineNews TV
Video
Audio
On Wine
Letto per voi
Newsletter
La Prima di WineNews
I Vini di WineNews
I Quaderni di WineNews
Italian Weekly WineNews
E inoltre
Dicono di noi
Chi Siamo
Sondaggi
Meteo
Seguici
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
LinkedIn
Giovedì 16 Ottobre 2025 - Aggiornato alle 18:09
Italia
Mondo
Non solo Vino
Newsletter
La Cantina di WineNews
Dicono di noi
Winenews TV
I Vini di WineNews
Home
›
Newsletter
›
I Vini di WineNews
I Vini di WineNews - N. 384
12 Ottobre 2025, ore 09:00
Numero:
384
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Dal 12 al 18 Ottobre 2025
Vedi la Newsletter
In questo numero
I Vini
Sesta di Sopra, Doc Rosso di Montalcino 2023
10 Ottobre 2025
I Vini
Abbazia di Propezzano, Doc Trebbiano d’Abruzzo TAb 2022
10 Ottobre 2025
I Vini
Poderi Luigi Einaudi, Docg Barolo Villero 2021
10 Ottobre 2025
I Vini
Le Vigne di Silvia, Doc Bolgheri Rosso Artemio 2023
10 Ottobre 2025
I Vini
Vignaioli di Radda, Toscana Igt Rosso 53017 Il Vino dei Vignaioli 2020
10 Ottobre 2025
I Vini
Villa Caviciana, Lazio Igp Rosso Celestio 2020
10 Ottobre 2025
I Vini
Rottensteiner, Doc Alto Adige Lagrein Gries Trigon Riserva 2022
10 Ottobre 2025
I Vini
Marguerite Guyot, Aoc Champagne Extra Brut Blanc de Blancs Cuvée Séduction
10 Ottobre 2025
I Vini
Plozza, Docg Franciacorta Brut
10 Ottobre 2025
I Vini
Costaripa, Doc Riviera del Garda Classico Valtènesi Rosato RosaMara 2024
10 Ottobre 2025
I Vini
Le Cimate, Doc Trebbiano Spoletino 2023
10 Ottobre 2025
I Vini
Kellerei Andrian, Doc Alto Adige Gewürztraminer Movado 2024
10 Ottobre 2025
I Vini
Tenuta San Giorgio, Doc Treviso Prosecco Extra Dry Ripe Frondose 2024
10 Ottobre 2025
I Vini
Donne Fittipaldi, Doc Bolgheri Rosso 2023
10 Ottobre 2025
Zoom
Ronera Santa Cruz, Dop Cuba Ron Carta Bianca
10 Ottobre 2025
Ristorante
Osteria Oltre - Castellina in Chianti (SI)
10 Ottobre 2025