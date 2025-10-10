Marguerite Guyot, Aoc Champagne Extra Brut Blanc de Blancs Cuvée Séduction

Champagne Marguerite Guyot è il progetto di Florence Guyot, imprenditrice della Champagne che ha voluto rendere omaggio, attraverso il vino, alla forza creativa delle donne, a partire dai vigneti di Damery. La varietà protagonista della produzione della Maison è il Pinot Meunier, vitigno identitario ma solitamente messo un po’ in secondo piano da Pinot Noir e Chardonnay, essendo considerato “di sopporto” nelle cuvée classiche. I vini fermentano in acciaio e maturano sui lieviti oltre i 30 mesi, a seconda della cuvée. La gamma delle etichette comprende la “Cuvée Extase” Blanc de Blancs Grand Cru millesimato, la “Cuvée Désir”, ottenuta da Pinot Meunier in purezza, la “Cuvée Séduction” da Chardonnay in purezza, la “Cuvée Passion” da sole uve Pinot Nero, e il rosato “Fleur de Flo”, a base di Pinot Noir, Chardonnay e Pinot Meunier. Lo Champagne Cuvée Séduction è un Blanc de Blancs ottenuto dai vigneti della Côte des Blancs (per il 20% Grand Cru di Cramant, Chouilly, Oger), Damery, illers-sous-Châtillon, Reuil e Chaussée de Damery, maturato in cantina per 48 mesi, che si presenta di colore giallo paglierino brillante, appena dorato. I profumi rimandano ai fiori gialli, agli agrumi, alle spezie, al pan brioche e alle mandorle tostate. In bocca il sorso è fragrante, cremoso e avvolgente, terminando in un finale lungo e persistente dai tocchi agrumati e dalla nota lievemente salina di chiusura.

