RISTORANTE

Osteria Oltre - Castellina in Chianti (SI)

Indirizzo: loc. Le Macìe, 49
Città: Castellina in Chianti (SI)
Nazione Italia
Telefono 0577 732233

“Oltre”, a Castellina in Chianti, è il nuovo ristorante gourmet firmato dallo chef Maurizio Bardotti e dalla famiglia Zingarelli, proprietaria di Rocca delle Macìe. Un laboratorio gastronomico contemporaneo che vuole superare i luoghi comuni sulla cucina toscana, portando in tavola sapori veri, profondamente radicati nel territorio, con lo sguardo sempre rivolto al futuro e con l’ambizione di andare “oltre” le convinzioni. Alla guida della cucina, lo chef Maurizio Bardotti, che considera la tradizione non un limite, ma una bottega delle idee da cui ripartire ogni giorno. Accanto a lui, Giulia Zingarelli, che porta avanti con passione e competenza il dialogo tra sala e cucina, curando l’ospitalità e la selezione dei vini. La filosofia di “Oltre” attinge le sue materie prime esclusivamente dalla Toscana, privilegiando e la vicinanza, la stagionalità e la cultura contadina del recupero, abbracciando un approccio etico che rifiuta lo spreco e rimanda all’antica arte del riciclo, nerbo della vera cucina toscana.

