Ronera Santa Cruz, Dop Cuba Ron Carta Bianca

Il Ron Carta Bianca, ottenuto da canna da zucchero e melassa cubane e maturato in rovere americano, profuma di canna da zucchero e frutti neri, con tocchi tostati e vanigliati. In bocca il sorso è morbido e articolato, con la dolcezza equilibrata da ricordi più amari terminando in un finale leggermente agrumato. La distilleria di Santa Cruz del Norte fu fondata nel 1919 da una compagnia statunitense e nella prima metà della sua vita prosperò grazie al contrabbando legato al Proibizionismo. Nel 1927 la proprietà divenne cubana e nel 1960, a seguito della Rivoluzione, la distilleria venne nazionalizzata imponendosi come una delle principali produttrici di Ron del Paese. A firmare i Ron Santa Cruz del Norte a denominazione Dop Cuba è il Primer Maestro Juan Carlos Gonzales. Il Primer Maestro è una figura molto importante e significativa: soltanto due Maestri Roneri tra gli 8 di Cuba hanno questa qualifica. Il sapere degli 8 è riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio Immateriale dell’Umanità.

Copyright © 2000/2025